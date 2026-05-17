Juliano Belletti, el héroe de París 2006: "El Barça ganará pronto otra Champions y me encantaría estar aquí"

¿Si cierras los ojos y piensas en el gol de París, qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

La celebración. Después de que el balón tocó la red, me voy al suelo, intento levantarme y salir a correr y a celebrar, pero la emoción es tan fuerte que me pongo de rodillas y las manos en la cara.

¿En quién pensaste en ese momento?

Mis padres estaban en el estadio, también mi hermano mayor y mi mujer, embarazada de Patrick, mi hijo. Recuerdo haber pensado en mis padres, pues no iban a venir.

Juliano Belletti,. con la fotografía de SPORT celebrando el gol / Valentí Enrich

Menos mal que pudieron...

Sí, sí, porque unos días antes estuve en el Museu haciendo un reportaje y vi al presi. Mi padre ya había estado ante el Benfica en Portugal o en el clásico del Camp Nou. Había buena relación de Laporta con mi familia, me preguntó si iban a venir y dije que no porque mi padre decía que estaba lejos, que era caro y complicado salir de un pueblo pequeño de Brasil. Y el presi comentó: “Invito yo”. Se pusieron muy felices. ¡Claro que ni ellos ni nadie podía imaginar lo que después pasó!

Laporta hizo que mis padres viajaran a la final, me dijo: “Invito yo” y pensé en ellos cuando marqué el gol

¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de la magnitud que iba a tener tu gol para la historia?

Cuando llegamos a Barcelona, en la rúa por las calles. Sabía lo que era celebrarlo con la afición por la Liga del año anterior. Pero ese día, la gente hablaba mucho conmigo, veía camisetas mías por la calle.

Juliano Belletti lloró tras marcar un gol histórico / Valentí Enrich

Y querías celebrarlo a tope.

Después del partido me fui directo a dormir al hotel. Lo que más quería era disfrutarlo al día siguiente con la afición y lo pasé genial.

¿Veinte años después te siguen parando por la calle?

Mucho. Y se acuerdan de cómo lo celebraron ese día, dónde estaban y con quién estaban. Siento orgullo. Todavía hoy me sorprende la alegría que trajo ese gol a la gente.

Después del partido me fui directo a dormir al hotel, porque lo que más quería era disfrutarlo al día siguiente con la afición

Antes de la final, no sabías qué iba a pasar contigo la temporada siguiente. Y te quedaste.

Había dudas de seguir porque se hablaba de la llegada de otro jugador en esa posición. Y había clubes ingleses interesados en ficharme. Estuve un año más, después llegó Zambrotta aquí y Mourinho me quiso para el Chelsea. Me fichó por mis características como lateral derecho brasileño.

Frank Rijkaard fue el entrenador de la segunda Champions. ¿Qué tenía que le hacía ser tan especial?

Los movimientos que teníamos en ataque con Samuel y Ronnie cambiando la posición. Giuly por la derecha, en algún momento Messi a pierna cambiada. Laterales ofensivos. Cuando jugaba Edmílson o Rafa Márquez de ‘6’ cómo ayudaban en defensa... Trajo al grupo su experiencia y gestionó el vestuario. Es muy difícil controlar todo eso. Vemos cada día lo que pasa, lo difícil que es gestionar un vestuario con muchas estrellas. Rijkaard lo hizo fenomenal.

Juliano Belletti, en la entrevista con SPORT / Sergi Vélez

No fuiste titular en la final. ¿Qué te pidió Rijkaard cuando entraste al terreno de juego?

Que fuera ofensivo por la banda, porque intentábamos entrar por el medio y el Arsenal, con uno menos, cerraba bien. Salió muy bien, se tenían que tomar decisiones rápidas.

Imaginé que Larsson buscaría el pase por dentro, entonces se llevó a dos rivales y pude entrar por el hueco que abrió

Igual que tú en la jugada del gol. Pensar que Larsson te hará la pared, tirar por el palo corto de Almunia... ¿Cómo pasa todo tan rápido por tu cabeza?

Conociendo muy bien a los jugadores. Larsson finalizaba, pero también era muy asociativo. Cuando controló hacia fuera, imaginé que buscaría el pase por dentro, entonces se llevó a dos rivales y pude entrar por el hueco que abrió.

¿Os seguís viendo el equipo?

Nos vemos en algún momento en partidos de Barça Legends, también con eventos de exjugadores. Tenemos un grupo de WhatsApp los jugadores de aquella plantilla. No hablamos mucho, pero sí, de alguna manera seguimos con contacto.

Tenemos un grupo de WhattsApp los jugadores de aquella plantilla y yo soy el más activo; también Eto'o alguna vez

¿Y quién es el más activo del grupo?

Yo (sonríe). Y Samuel alguna vez.

Juliano Belletti, cuando fichó por el Barça junto a Txiki Begiristain y Joan Laporta / JAVI FERRANDIZ

Es que vaya equipo había. Eto’o, Ronaldinho...

Y Deco, Puyol, Rafa Márquez, Van Bronckhorst, Víctor Valdés, Giuly… Teníamos un objetivo: que este club volviera a ganar la Champions. Al comenzar la temporada, nos dijimos: “De esta no puede pasar”.

Y un joven Messi. ¿Tú ya veías que podía llegar tan y tan lejos?

Veía que era diferente, por calidad y personalidad. Llegar donde ha llegado creo que nadie se lo imaginaba. Tantos años jugando fútbol profesional al máximo nivel no es para cualquiera, es lo más difícil. Sorprenden sus recursos. Es el más grande de la historia.

Llegar donde ha llegado Messi creo que nadie se lo imaginaba en ese momento, es el más grande de la historia

¿El mismo equipo que ganó la Champions de 2006 la ganaría ahora también, o el fútbol ha cambiado mucho?

El fútbol ha cambiado mucho. Pero nadie puede decir que no había calidad, no solo por Ronnie o Samuel. Eliminamos a Chelsea, al Benfica, a uno de los mejores Milan de la historia. Hoy algo haríamos, seguro.

Juliano Belletti y Leo Messi, en un derbi contra el RCD Espanyol / MARC CASANOVAS

¿Crees que el Barça ganará pronto otra Champions?

Por supuesto. Por la calidad del equipo, el entrenador que hay, el trabajo que hacen los directivos, la presidencia. Y por el fútbol que se juega. Sí, siempre es posible.

Tenía mucha calidad ese equipo, y no solo por Samuel o Ronnie; ¿Si ganaríamos ahora la Champions? Algo haríamos, seguro

¿Y cuándo pase, te gustaría estar dentro del club?

¿Si me gustaría estar aquí? Cuando se ganan títulos siempre es bonito estar. No es fácil ser campeón y cuando pasa, hay que celebrar lo máximo posible. Y sí, me encantaría estar aquí.