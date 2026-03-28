Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça: "A este Barça le faltan muchas cosas para ganar la Champions"

Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça, con quien ganó la Champions en 2006, atiende a SPORT a pocas horas del Barça-Newcastle disputado en el Camp Nou. Es la primera vez que acudirá al Camp Nou tras la remodelación y, de hecho, evitó, como explicó a este mismo diario hace dos años, pasarse por el Estadi Olímpic Lluís Companys. Se le ve feliz y, como embajador de FedEx, patrocinador de la Champions League, ha regresado a la Ciudad Condal, donde dejó grandes recuerdos que, además, fueron recíprocos.

Hace dos años dijo en SPORT: “Yo a Montjuïc no voy porque no es mi casa”. ¿No llegó a ir?

No, no fui. Esta es la primera vez que vengo al campo, al Camp Nou, en este tiempo porque es el campo que me gusta, es el club donde jugué, y a Montjuïc no me apetecía nada ir a ver un partido del Barcelona. No es mi casa, como dije antes. Ahora estoy muy contento de ver cómo está y voy a disfrutar esta noche.

Y aún queda para que esté acabado.

Claro, claro. Estoy muy contento de que crezca. Le falta la tercera gradería, el techo… Cuando esté terminado va a ser un campo increíble.

Hacía siete años que el Barça no jugaba una eliminatoria de Champions en casa y con público. ¿Qué le dice eso de cómo le ha ido al Barça los últimos años?

Cuando hay una reforma así de un campo enorme... También hubo la pandemia, se jugó la Europa League… Han pasado muchas cosas, pero ahora el tema es que puedes volver a jugar aquí, crecer y estar en casa otra vez para disfrutar de este grupo, de este equipo. Y espero que tenga opciones para ganar también esta Champions.

Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça, atendió a SPORT en su reciente visita a Barcelona para la Champions / DANI BARBEITO

¿Cómo le va a Giuly?

Bien, muy feliz. Estoy contento de volver a ver partidos de Champions, de jugar con el Barça Legends y de disfrutar con los compañeros.

Cuando vuelve a Barcelona, ¿qué le viene a la mente?

Estoy muy contento, porque para mí fue un sueño jugar aquí con esta camiseta. Gané títulos y siempre que vuelvo se me pone la piel de gallina. Estoy como un niño. Por eso no quería ir a Montjuïc: yo quería volver al campo donde estuve yo, donde tengo mis recuerdos. Puede que hoy se me escape una lágrima, pero no pasa nada. Es respeto por lo que viví aquí.

Fue un sueño jugar con esta camiseta, la del Barça: gané títulos y siempre que vuelvo se me pone la piel de gallina Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça

Laporta volvió a ganar las elecciones. También fue su presidente. ¿Qué relación tenía con los jugadores?

Yo pienso que no ha cambiado mucho. Está cerca del grupo, defiende siempre al club y tiene objetivos para el futuro. Lo ves ahora con la reforma del campo y también con los jugadores que están aquí, con los refuerzos del grupo. Lo hace bien, porque un presidente primero ayuda al grupo y después a él mismo.

¿Era cercano?

Sí, siempre. Cuando yo tenía un problema venía a hablar conmigo, íbamos al restaurante para hablar de las cosas, de cómo me sentía, de cómo estaba el grupo. Siempre preguntaba a todos los jugadores y eso me parecía muy bien.

¿Ha disfrutado los últimos años con el Barça de Xavi y Flick?

Yo no estoy cada día trabajando con ellos. Xavi lo hizo muy bien y ahora Flick también lo hace bien. Aquí como entrenador de este club no es fácil ganar títulos. Ahora hay un jugador joven con magia, que es Lamine Yamal. Hay que cuidarlo, hacer las cosas bien para que el equipo crezca y gane títulos.

Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça, atendió a SPORT en su reciente visita a Barcelona para la Champions / DANI BARBEITO

¿Qué ha cambiado respecto a su época?

No puedes comparar del todo nuestra época con la de ahora. Ahora cambia todo: los jugadores tienen más velocidad, más fuerza, todo va más rápido. Hay que aceptarlo. Pero para mí la diferencia siempre es la misma: primero el grupo y después los jugadores. Antes el Barça tenía un jugador único, Leo Messi, y todo pasaba por él. Ahora creo que hay que estar más con el grupo que con el jugador individualmente.

¿El Giuly de 2006 podría jugar en este Barça?

Claro que sí, porque tengo la mentalidad para trabajar, para ganar títulos y para disfrutar del fútbol. Firmar por el Barcelona fue un sueño y claro que tendría ganas de jugar aquí, más aún con el nuevo campo.

¿Qué tiene Lamine que lo hace tan especial?

Tiene facilidad para driblar, para estar ahí. Tiene mucha confianza y debe seguir así. Es joven y tiene mucha presión. Lo de ahora con el teléfono y las redes sociales es un desastre, pero cada uno debe convivir con su tiempo. Él lo tiene todo en el campo, ahora hay que hacer todo lo que toca para que el futuro sea mejor.

¿Es más difícil jugar de extremo en el Barça que en otros equipos?

Sí y no. Él lo tiene más fácil porque puede entrar hacia dentro con la izquierda, ir al interior y chutar. Tiene más libertad. En mi caso era diferente: yo estaba más pegado a la línea, tenía que dar profundidad. Él puede moverse de un lado a otro, le gusta el regate y eso le da más opciones. Para él es más fácil que para mí en su momento.

De nuestra época ha cambiado todo: velocidad, fuerza, ritmo, pero claro que podría jugar en este Barça Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça

Y como Messi, también es producto de La Masia.

Esa es la mentalidad que tienen desde pequeños. Cuando llegas aquí, ves a los niños con el mismo sistema, la misma técnica, trabajando juntos desde pequeños hasta ser profesionales. Se conocen perfectamente. Esa es la fuerza de La Masia. Además, hay ex jugadores que hoy son entrenadores y haber pasado por ahí también ayuda mucho porque sienten el fútbol y saben cómo tratar a un jugador, saber si está bien o mal.

¿Ha visto algo parecido a La Masia en otros clubes?

No, es diferente. Ahora quizás en París, porque en los últimos años han reformado el centro de entrenamiento y la academia está cerca de los profesionales, pero en Francia no existe eso. Acercar a los jóvenes a los profesionales les da ganas de trabajar más.

Lo de La Masia es algo diferente, no lo he visto en ningún lado, en Francia no existe eso Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça

¿Qué le falta a este Barça para ganar la Champions?

Muchas cosas, porque también hace falta suerte, que no se lesione nadie en el momento crucial... Ahora llega el momento decisivo y todo el mundo tiene que estar perfecto. Pero el grupo está ahí. Hay que disfrutar y no pensar en lo que llegará antes de tiempo. El año pasado mucha gente ya imaginaba un París-Barça antes de jugarlo y eso fue un error. No hay que jugar el partido antes.

Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça, atendió a SPORT en su reciente visita a Barcelona para la Champions / DANI BARBEITO

¿Ve a esta generación ganando la Champions?

Claro, ¿por qué no? Están trabajando bien, los jóvenes tienen mucha calidad, hay un fenómeno, Lamine Yamal, y deben seguir así. Pero siempre digo lo mismo: primero el grupo y después el jugador.

¿La clave del éxito es esa mezcla entre cantera y grandes fichajes?

Sí, a mí me gusta esa mezcla. Los jóvenes pueden escuchar, aprender de los mayores. Y cuando ves a un chico que lo pasa mal, hay que ayudarle, decirle que no pasa nada, que siga. La mentalidad es muy importante. Todos sabemos jugar al fútbol, pero muchas veces la diferencia está en la cabeza. Si alguien te ayuda, te habla, te acompaña, eso es clave para un jugador joven. Hay que entender a los jóvenes, porque todo ha cambiado mucho, sobre todo con las redes sociales.

¿Tiene redes sociales?

Sí, pero son mis hijos los que se conectan, yo paso. No tengo tiempo para estar todo el día mirando qué hace la gente. No me gusta.

Lo de las redes... pueden estar horas mirando tonterías. Es como una droga. La cabeza no está. Hay que salir de eso y disfrutar de otras cosas Ludovic Giuly, ex futbolista del Barça

¿Cómo afectan las redes sociales a los futbolistas?

Yo lo veo con mis hijos, que tienen 6 y 9 años. Si les dejas el teléfono, pueden estar horas mirando tonterías. Es como una droga. La cabeza no está. Hay que salir de eso y disfrutar de otras cosas: jugar fuera, estar con amigos. Y en el fútbol es lo mismo. En el vestuario hay que dejar el teléfono, hablar con los compañeros, saber cómo están. Si no tienes eso, es imposible jugar bien juntos.

¿El fútbol es hoy más individualista?

Es diferente. Antes también pensábamos en nosotros mismos: si no marco, voy al banquillo. Eso siempre ha existido. Pero ahora se ha multiplicado.