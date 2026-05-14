Homenaje a los campeones de la Champions del 2006

El Barça de Hansi Flick no se juega nada el próximo domingo contra el Betis. Ya es campeón de Liga y uno de los pocos alicientes deportivos, tras no poder llegar ya a los 100 puntos, es ganar para ser el único equipo de la historia capaz de ganar todos los partidos jugados como local en un campeonato con veinte equipos.

El encuentro, de todos modos, puede tener cosas a destacar. Por ejemplo, podría ser el último en el Spotify Camp Nou de Robert Lewandowski, uno de los grandes futbolistas del Barça en los últimos años. Y una más, coincidiendo con el partido ante el Betis, se cumplen veinte años del triunfo de conjunto azulgrana en la final de la Champions de París. Fue el 17 de mayo del 2006 cuando el grupo que entrenaba Frank Rijkaard logró la segunda Champions para el club derrotando al Arsenal (2-1) con goles de Samuel Eto'o y Juliano Haus Belletti. Sus goles dieron la vuelta al que había logrado Sol Campbell para los ingleses en una final que se jugó en el Stade de France.

Desde la actual junta directiva, que preside en estos momentos Rafa Yuste, se ha querido rendir homenaje a aquella plantilla y también a su cuerpo técnico. Por ello, el club ha invitado a todos aquellos jugadores y entrenadores a presenciar el partido desde el palco del Spotify Camp Nou. El club tiene previsto realizar un acto de homenaje en el mismo palco. Estarán Deco y Belletti, actualmente director deportivo del Barça y entrenador del filial azulgrana, respectivamente, y han confirmado su presencia otros jugadores y miembros del cuerpo técnico como Oleguer Presas y Eusebio Sacristán.