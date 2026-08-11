¡Joan Garcia, inscrito en LaLiga con un nuevo dorsal!

Joan Garcia ya está inscrito en LaLiga y lo hace estrenando nuevo dorsal. El portero de Sallent lucirá el número 1 esta temporada, que deja libre Marc-André ter Stegen tras su salida como cedido rumbo al Ajax. Por su parte, Szczęsny, que vestía el 25 desde su llegada al FC Barcelona, se queda con el 13 que libera el campeón del mundo, que regresó a los entrenamientos el pasado domingo.

La inscripción de Joan Garcia este año nada tiene que ver con la del curso pasado, cuando el Barça realizó el trámite sobre la bocina. El club catalán registró al guardameta en LaLiga el día del estreno contra el Mallorca, en el que el portero de 25 años debutó en partido oficial con la elástica azulgrana.

Joan Garcia deja atrás el número 13 / EFE

Su inscripción, además, fue posible gracias a la lesión lumbar de Ter Stegen. La Comisión Médica de LaLiga determinó que los problemas físicos del alemán cumplían con los criterios de larga duración establecidos por la normativa. Eso permitió al Barça utilizar parte de la masa salarial liberada para inscribir al exguardameta del Espanyol.

Este año, sin embargo, la inscripción llega con cierta antelación. A pesar de que la competición arranca este sábado, el equipo de Hansi Flick contará con una semana más de pretemporada, pues diez de sus futbolistas disputaron las semifinales del Mundial.

Un dorsal que ya conoce de la pretemporada 2025/26

Por ello, aún restan 12 días para el estreno liguero del FC Barcelona, en el estadio Martínez Valero contra el Elche el próximo domingo 23 de agosto a las 21:30 horas. En ese encuentro, Joan Garcia lucirá nuevo dorsal: el número 1 que ya vistió durante la pretemporada 2025/26 y que deja libre Ter Stegen, cedido al Ajax.

Por su parte, el 13 que vestía el de Sallent el curso pasado pasará a manos de Szczęsny. El guardameta polaco, que portaba el 25 desde su debut como azulgrana, también cambiará de dorsal. Próximamente, el FC Barcelona anunciará el número de los nuevos fichajes, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, además de los futbolistas que regresan de cesión, como Héctor Fort.