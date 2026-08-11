Josué Caicedo ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça

Josué Caicedo ya está en Barcelona. Un mes después de oficializarse su fichaje por el Barça Atlètic, el lateral ecuatoriano ha aterrizado en la capital catalana tras solventar los problemas burocráticos. El jugador de 18 años se unirá de inmediato a los entrenamientos del filial azulgrana, que finalizó el pasado domingo su 'stage' de pretemporada en la Vall d'en Bas (Girona).

El Barça Atlètic anunció oficialmente el fichaje de Josué Caicedo el pasado 13 de julio, mediante una cesión con opción de compra de 2,5 millones de euros procedente de la LDU Quito, que podría ser obligatoria si se cumplen una serie de condicionantes. Pese a que la idea inicial del club azulgrana era que se incorporara a los entrenamientos el pasado 20 de julio, unas cuestiones burocráticas han impedido, hasta ahora, que pueda viajar desde Ecuador y ejercitarse con sus nuevos compañeros.

Prácticamente un mes después de su fichaje, Caicedo ya ha llegado a Barcelona y lo hace con los objetivos claros. "Agradecido con toda la gente de aquí. Quiero quedar campeón y quedarme acá. Mi sueño es debutar en Primera con el Barça", explicó nada más aterrizar en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El ecuatoriano es un jugador con un potencial físico y técnico de primer nivel, con capacidad muy ofensiva, agilidad, rapidez de reacción y desborde tanto por dentro como por fuera, unas características que comparte con su jugador favorito del club catalán. "Mi ídolo del Barça es Balde", apuntó ante los medios que le esperaban en Barcelona. Asimismo, Caicedo ha desvelado que no ha "podido hablar con Deco", pero que ha "entrenado" durante este mes de espera, en el que no se ha podido incorporar a la dinámica del filial por problemas burocráticos.

Pese a su corta edad, el jugador de 18 años disputó ocho partidos con el primer equipo de la LDU Quito, con una suma total de 344 minutos. Además, el prometedor defensor debutó en la Copa Libertadores el pasado 26 de mayo ante el Always Ready boliviano. El Barça tiene altas expectativas con él, pero también son conscientes de que es un jugador que necesitará adaptación y tiempo.