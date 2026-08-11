Así han sido las discretas vacaciones de Pau Cubarsí: familia, mar y buena comida

Pau Cubarsí ultima sus vacaciones antes de reincorporarse este miércoles a los entrenamientos del FC Barcelona. El joven central catalán, convertido en pieza clave de la selección española en la conquista del segundo Mundial de la historia de la Roja, disfruta de unos días de descanso en la isla de Creta junto a su familia y su pareja.

Su actuación en Estados Unidos fue descomunal: mejor jugador joven del torneo, líder defensivo y ejemplo de madurez con solo 19 años.

Creta, el refugio perfecto antes de la nueva temporada

El destino elegido por el central es Agios Nikolaos, en la parte nororiental de Creta. Una zona menos turística, de ambiente cosmopolita y encanto de pueblo, cuyo corazón es el lago Voulismeni, conectado al mar tras el hundimiento de un volcán.

Agios Nikolaos / Archivo

Cubarsí se aloja en el Daios Cove Luxury Resort & Villas, un complejo cinco estrellas situado en una bahía privada de Vathi. Habitaciones con piscina de agua salada, vistas al Mediterráneo y una oferta gastronómica que el jugador ya ha mostrado en Instagram: pasta con langosta espinosa, pescados frescos y platos locales que hacen evidente que está disfrutando.

Daios Cove Luxury Resort & Villas / Archivo

Días de mar, familia y complicidad

El central ha compartido imágenes en un yate junto a sus padres, su hermana Irene, su cuñado y su pareja, Martina Riera. Remojones en el mar, salidas en pádel surf y comidas familiares marcan unas vacaciones que desprenden calma y felicidad.

Dos fotografías que han enamorado a la afición: una, en la que Pau y Martina descansan en unas tumbonas mirando el horizonte; otra, en la cubierta del yate, mirándose con complicidad y una sonrisa que resume el momento dulce que viven.

Un descanso merecido antes de volver a liderar la defensa azulgrana

Cubarsí forma parte del grupo de internacionales que han tenido unos días extra de vacaciones tras disputar la final del Mundial.

Este miércoles se reincorporará a la disciplina de Hansi Flick para preparar una temporada 2026-2027 en la que será, de nuevo, uno de los pilares del equipo. Los culés esperan que siga creciendo, que continúe levantando títulos y que mantenga la seguridad, personalidad y talento que ya ha demostrado frente a los mejores delanteros del planeta.