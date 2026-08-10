El ‘Mundial’ de Tebas: tres jornadas de Liga casi sin descanso en 17 días seguidos

La Liga española será el primero de los grandes campeonatos europeos que se pondrá en marcha. Y ese inicio tempranero propiciará que las dos primeras semanas de competición estén cargadas de partidos. Entre el 15 y el 31 de agosto, únicamente habrá un día sin encuentro de Primera División. Lo que vendría a ser algo así como recrear el ritmo de la pasada Copa del Mundo en su primera fase, encadenando partido tras partido.

La clave de esta maratón de fútbol de Primera es precisamente la disputa de la pasada Copa del Mundo, que acabó el 19 de julio. La presencia de España, Argentina, Inglaterra y Francia –por orden de clasificación final- en las rondas finales motivó que algunos futbolistas de LaLiga EA Sports tuvieran que atrasar sus vacaciones. En consecuencia, LaLIga permitió a los equipos de estos jugadores aplazar sus partidos de la primera jornada para contar con ellos una vez acabado su descanso.

Barça, Real Madrid, Athletic, Atlético y Betis se acogerán a esta posibilidad. No así el Celta, que contaba con Borja Iglesias en la escuadra campeona del mundo, España. En cualquier caso, la primera jornada quedará totalmente partida y propiciará este calendario intenso para empezar el campeonato.

Lucas Boyé, perseguido por Abdel Abqar en el Alavés-Getafe de la temporada pasada / EFE

Vitoria y Sevilla, el estreno

El intenso serial arranca el sábado 15 de agosto. El primer balón de LaLiga EA Sports 2026-2027 rodará en Mendizorroza, donde el Alavés de Quique Sánchez Flores recibirá al Getafe de Pepe Bordalás a partir de las 19.30 horas. Justo después, a las 21.30 h., Sevilla y Rayo Vallecano se enfrentarán en el Sánchez Pizjuán.

El domingo 16 se disputarán tres choques de la jornada inaugural, con el regresó a la categoría del Racing. Los cántabros recibirán en El Sardinero al Villarreal a partir de las 17.00 horas. Espanyol-Levante y Celta-Osasuna completarán el programa del segundo día.

La noche del lunes 17 será la del ‘reestreno’ de Riazor en Primera. El Deportivo de Antonio Hidalgo se enfrentará al Elche del debutante Martín Anselmi. Y al día siguiente, el único descanso de esta intensa quincena. El martes 18 no habrá partido de Primera División.

Madrid sigue la serie

La actividad regresa el miércoles 19 con otro encuentro de la jornada 1. En el Metropolitano, el Atlético recibirá al tercer ascendido en entrar en liza, un Málaga de Funes en plenos días de Feria en la capital costasoleña. Y un día después, el jueves 20, se iniciará la jornada 2 con el partido Rayo Vallecano-Alavés, que no se podrá disputar en Vallecas por la clausura del recinto por parte de la Comunidad de Madrid.

Una imagen del Elche-Barça de LaLIga EA Sports 2025-2026 / Gorka Urresola

La segunda fecha del campeonato sí que se disputará de forma seguida. Así, el viernes 21 será el turno de Betis y Real Sociedad en el estadio de La Cartuja. El fin de semana tendrá tres partidos por día, desde las 17.00 horas. El sábado 22, Athletic-Sevilla, Valencia-Celta y el estreno del Real Madrid de Mourinho, en el campo del Espanyol. El domingo 23, Atlético-Villarreal, Getafe-Racing y el primer partido del actual campeón, el Barça de Hansi Flick, en el Martínez Valero de Elche.

De la 2… a la 1

La jornada 2 se cerrará el lunes 24, con los partidos Osasuna-Levante y un Málaga-Deportivo que ya se vivió en LaLiga HyperMotion la temporada pasada. Y de la segunda jornada regresaremos a la primera, ya que los tres días siguientes se recuperarán los tres partidos aún pendientes.

Jon Martín y Arda Guler, en el último Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu / EFE

El martes 25, Mestalla acogerá el Valencia-Betis. El miércoles 26, Real Madrid y Real Sociedad se retarán en el Bernabéu. Finalmente, Barça y Athletic cerrarán la primera fecha en el Spotify Camp Nou el jueves 27.

La maratón futbolística de agosto en Primera División se cerrará con la jornada 3. El viernes 28, los partidos Racing-Elche y Alavés-Villarreal abrirán fuego. El sábado 29, tres encuentros en disputa: Levante-Betis, Real Sociedad-Espanyol y Sevilla-Atlético. Para el domingo 30 quedan los choques Real Madrid-Málaga, Deportivo-Valencia y Celta-Athletic.

Y el lunes 31 se acaba esta gran serie con los encuentros Osasuna-Getafe y Barça-Rayo Vallecano. Total, 30 partidos para iniciar la temporada prácticamente encadenados, recordando lo que vivimos hace poco en la cita mundialista. Para no levantarse del sofá…