¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido de pretemporada? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El FC Barcelona acelera sin freno su preparación antes del inicio de la temporada. Una vez disputado el triangular contra Nottingham Forest y Udinese, el club azulgrana disputará un último partido amistoso antes del Trofeu Joan Gamper, que servirá para presentar al equipo delante de la afición unos días antes del primer encuentro de Liga contra el Elche.

Este sábado, el club anunció que había acordado un nuevo compromiso de pretemporada para terminar de coger rodaje entre sus jugadores disponibles. Será contra el FC Basel en St. Jakob-Park, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol suizo, y que guarda guan recuerdo para el barcelonismo, pues significó el escenario de la primera Recopa de Europa conquistada por el Barça contra el Fortuna Düsseldorf en 1979.

Fermín, tras pasar la revisión médica / FCB

St. Jakob-Park será en esta ocasión la sede del tercer compromiso de pretemporada del conjunto azulgrana después de los disputados contra el Birmingham City y del triangular de Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese. El FC Basel apunta a ser un rival de alto nivel antes del Gamper y del primer partido de Liga contra el Elche, que será el sábado 23 de agosto a las 21:30 horas (CEST).

¿Cuándo juega el Barcelona contra el FC Basel amistoso de pretemporada?

El partido entre Barça y FC Basel, correspondiente a la pretemporada 2026/27, se disputará el próximo sábado a las 16:30 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el St. Jakob-Park, uno de los recintos más emblemáticos e históricos del fútbol suizo.

¿Dónde ver el Barcelona - FC Basel amistoso de pretemporada por TV y en directo?

El partido entre Barça y FC Basel se podrán ver a través de Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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