Ter Stegen debuta como titular en el Ajax: portería a cero y carta de presentación

El Ajax de Ámsterdam ya ha arrancado la Eredivisie. Y uno de los grandes nombres de esta nueva temporada del equipo 'ajaceid' es Marc André ter Stegen. El portero propiedad del FC Barcelona debutó este domingo como titular en el MAC3PARK Stadion, el campo del PEC Zwolle, y ayudó al equipo a sumar la primera victoria oficial de la temporada en Países Bajos (0-2).

Primera victoria, también, del entrenador español Míchel, ex del Girona, que también debutaba de manera oficial con su nuevo equipo. Y fue, precisamente, el gran valedor de Ter Stegen tras su malograda cesión al equipo gironí la pasada temporada.

El meta alemán, con una camiseta verde y con el dorsal 1 en la espalda, pareció estar a gusto con la idea de juego de Míchel. Con la defensa adelantada, fue un defensa más y pudo lucirse con su juego de pies.

El portero tuvo pocas intervenciones importantes durante el partido, y es que el Ajax fue superior desde el primer minuto al PEC Zwolle. Su primera parada fue en el minuto 20 a un tíbio disparo de Cissoko. La gran acción la protagonizó pasada la media hora, al tirar de reflejos y sacar sobre la línea un cabezazo de Sommer. A pesar de eso, y debido a su portería a cero, fue elegido como mejor jugador del partido por parte de su club.

Tras el descanso, el conjunto de Amsterdam vio como su rival se quedaba con 10 hombres tras la expulsión de Sherel Floranus, y a partir de ahí encontró los espacios para marcar los goles.

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Jorthy Mokio marcó el primero del partido desde la frontal del área en el minuto 76 tras una asistencia de Arokodare y, finalmente, Julian Brandt, también debutante, puso el definitivo 0-2 en el último minuto del tiempo añadido con una buena jugada colectiva que empezó él mismo.