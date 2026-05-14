¡Hansi Flick renovará este lunes su contrato con el Barça!

Hansi Flick ya tiene fecha para renovar con el Barça. Si nada se tuerce, el técnico alemán firmará el próximo lunes su nuevo contrato hasta 2028 más uno opcional en las oficinas del club junto al presidente Joan Laporta y toda la junta directiva azulgrana.

Flick siempre había dejado claro que no quería distraer al equipo ni convertirse en protagonista durante la pelea por los títulos. Por eso su intención era esperar a que la Liga quedara sentenciada antes de cerrar definitivamente su renovación. Ahora, con el campeonato ya en manos azulgranas, ha llegado el momento de poner la firma.

Según ha podido saber SPORT, la idea es que el técnico alemán rubrique el nuevo contrato el lunes al mediodía, el día después del partido ante el Betis en el Spotify Camp Nou. Salvo contratiempo de última hora, todo está preparado para oficializar una renovación considerada estratégica dentro del club.

En el Barça existe una satisfacción total con el trabajo de Flick. Más allá de la derrota sin consecuencias ante el Alavés en Mendizorroza, en la directiva hay pleno convencimiento de que el alemán ha cambiado la dinámica del equipo desde el primer día. El vestuario ha recuperado estabilidad, ha vuelto a competir al máximo nivel y el ambiente alrededor del club ha dado un giro evidente, más aún si se compara con el del eterno rival, el Real Madrid, que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas.

La renovación de Hansi Flick era una prioridad absoluta para el Barça, que considera asegurar su continuidad como uno de los movimientos estratégicos más importantes de cara al futuro inmediato del banquillo azulgrana. Desde hace meses existe un acuerdo verbal entre ambas partes y, tras una larga espera, el contrato podrá firmarse finalmente a comienzos de la próxima semana.

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Gran sintonía con su agente

El agente Pini Zahavi, de la agencia Gol International, dejó prácticamente cerrada la renovación de Hansi Flick en la reunión desvelada por SPORT tras el Clásico del pasado lunes. La relación del representante israelí con Deco y Joan Laporta es excelente desde hace años y ha sido clave para acercar posturas entre el Barça y el técnico alemán, que está encantado con su vida en Barcelona junto a su familia. Zahavi también trabaja en el futuro de Robert Lewandowski, otro de sus clientes, con Arabia Saudí muy pendiente de su situación. En apenas una semana, el agente ha avanzado dos operaciones importantes para el club azulgrana.