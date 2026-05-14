La resaca por el título deja al Barça sin la Liga de 100 puntos

No le sentó bien la fiesta por el título al Barça. Celebración por todo lo alto el domingo tras ganar el Clásico y la Liga y rúa por las calles de Barcelona el lunes. Y casi sin tiempo para descansar, viaje y partido en Vitoria ante el Alavés. Con la Liga en el saco, Hansi Flick solo alineó a tres de los que fueron titulares ante el Real Madrid: Cubarsí, Dani Olmo y Rashford. Calidad de sobras sobre el terreno de juego, pero mucho más en juego en el equipo local, que lucha por evitar un dramático descenso a Segunda División.

Con todos estos condimentos, puede pasar que el Barça, por mucho campeón que sea, no sea capaz de ganar a uno de los colistas. En el fútbol, la ambición siempre es importante. Y tuvo más el Alavés, que defendió muy bien y aprovechó una jugada a balón parado para batir a Szczesny al filo del descanso. Joan Garcia tiene el Zamora casi ganado en su primera temporada como azulgrana y era mejor no arriesgar, dando la oportunidad al portero polaco, que llegó al club azulgrana la pasada temporada cuando ya estaba retirado, ha ganados dos ligas y es tan importante en el vestuario que pocos dudan de que se quedará un año más.

Nada pudo hacer Szczesny para evitar la quinta derrota del Barça en esta Liga. La de ayer, sin importancia de cara a la clasificación, aunque bien es cierto que el equipo de Flick se queda sin uno de los alicientes que le quedaban en las tres últimas jornadas. No podrá el actual Barça llegar a los 100 puntos e igualar el mejor registro de la Liga que comparten el Real Madrid de José Mourinho de la temporada 2011-12 y el Barça de Tito Vilanova del curso 2012-13. Sí tendrá el equipo de Flick la opción de ser el mejor equipo local de la historia. Deberá ganar al Betis el domingo en el Spotify Camp Nou. Sí lo hace, en un encuentro al que los dos equipos llegarán con los deberes hechos, los azulgranas sumarán pleno de victorias en la Liga como locales, 19 de 19.

Los jóvenes

No fue un buen día el que tuvo el Barça en Mendizorroza, pero el partido sí dejó una cosa positiva, el debut del aragonés Álvaro Cortés con el primer equipo. El central del filial jugó los 90 minutos y fue de los más destacados del conjunto de Flick, que dio minutos y premios en la segunda mitad a otros dos futbolistas del filial que ya habían debutado durante este curso, Xavi Espart y Tommy Marqués, demostrando que el entrenador alemán cree en La Masia y que el vivero azulgrana no deja de dar frutos.