La intrahistoria de Álvaro Cortés, la nueva apuesta de Flick: "Es un animal; hay central para muchos años"

Álvaro Cortés debutó con el primer equipo en Mendizorroza cinco años después de que se gestara su fichaje por el Barça. El club blaugrana logró su incorporación en la primavera del 2021 cuando militaba en el fútbol base del Real Zaragoza. Flick está encantado de contar con un futbolista de 21 años hecho a sí mismo que ha sabido superar obstáculos duros.

Cortés se mostró satisfecho tras su renovación y posó con Alexanko / FCB

SPORT les da todo lujo de detalles sobre la historia de Álvaro Cortés con cuatro personas clave en su vida que nos detallan la progresión de este central zurdo tan prometedor.

La historia del fichaje

Temporada 2020-21. En el conjunto aragonés militaba en el Juvenil A pese a ser cadete. El observador del Barça en Aragón Miguel Ángel Catalán realizó informes que recomendaban su fichaje y tanto Jordi Roura como Aureli Altimira lo quisieron ver presencialmente para aprobar su contratación.

El día que decidieron apostar por su fichaje fue cuando lo observaron en el campo del Sabadell. Fue un 20 de enero en el que el Zaragoza ganó 0-2 al Juvenil A arlequinado. En el equipo vallesano militaba como cedido el blaugrana Chadi Riad pero Roura y Altimira se fijaron especialmente en Cortés y quedaron convencidos de su fichaje.

Álvaro Cortés celebra su gol ante el Andratx / Gorka Urresola

Lo que más les llamó la atención fue su presencia: "Para ser cadete ya tenía planta y además se le veía un empaque de jugador hecho, algo parecido a lo que ha demostrado en su debut con el primer equipo, es un futbolista que parecía ya un veterano, este empaque de jugador ya hecho, muy responsable, serio y una condición de zurdo que siempre suma". Aureli Altimira sigue impresionado por un jugador con unas cualidades ideales para el Barça.

Jordi Roura y Aureli Altimira, encargados de La Masia / FCB

El proceso para su incorporación fue rápido y Cortés cambió su Zaragoza natal por La Masia. En el Barça inició su camino en la temporada 2021-22 con el Juvenil B que dirigía Iban Cuadrado, un ex-central que llegó a debutar con el primer equipo barcelonista de la mano de Van Gaal.

En su primera temporada en la cantera del Barça fue un titular habitual y formó una pareja en el eje de la zaga muy interesante con Sergi Domínguez, actual defensa del Dinbamo de Zagreb.

La cesión a la Damm

Al final del curso se esperaba que saltara al Juvenil A petro se decidió que diera un paso intermedio para ganar experiencia. En la temporada 2022-23 jugó en la División de Honor Juvenil pero no lo hizo de blaugrana sino defendiendo la camiseta de la Damm en calidad de cedido por el Barça. Su entrenador fue Sergio García pero además del actual seleccionador sub-17 una persona quie le ayudó mucho en este trance fue Pablo Rotchen.

El argentino ya ejercía entonces como segundo técnico del Juvenil A de la Damm y uno de sus roles era aportar su experiencia como central en la élite para mejorar el aspecto defensivo de sus futbolistas.

Sport se ha puesto en contacto con Rotchen que se ha mostrado feliz por el debut de Cortés: "Me hizo feliz verlo debutar, es algo muy lindo pero le diría que no se relaje ya que lo más importante y lo duro empieza ahora. Lo difícil es ahora mantenerse pero él lo va a lograr".

Álvaro Cortés ha crecido en el Zaragoza, Barça y la Damm / Dani Barbeito

El que fuera jugador del Espanyol e independiente recuerda como fue el paso de Cortés por la Damm: "No fue fácil para él salir del Barça pero aprovechó su cesión para mejorar muchísimo con nosotros".

Las virtudes del aragonés saltaban a la vista pero no había que conformarse con ello: "Álvaro nos ayudó mucho porque es un jugador con un gran pie y en la salida de balón nos aportaba mucha calidad. Dicho esto, en lo que me centré con él es en pulir algunos aspectos defensivos y él logró evolucionar mucho en este aspecto".

Pablo Rotchen ejerce como segundo entrenador del Juvenil A de la Damm / Damm CF

El argentino Pablio Rotchen, dotado de gran experiencia profesional, insistió en algunos detalles claves para un central: "Tenía que mejorar como cortar carreras, ir a la fricción, ser dueño de su zona y todo esto lo potenció porque tiene un gran potencial y él llegará hasta donde quiera, le ha costado llegar hasta aquí pero va a seguir dando pasos importantes. Volvió al Barça como un animal y me alegra verle así".

Vuelta al Barça y una grave lesión

Una temporada en el Juvenil B blaugrana y otra en el Juvenil A de la Damm le dio fuerzas para volver al Barça y su inicio de temporada 2023-24 fue esperanzador. Márquez le dio la oportunidad de debutar con el Barça Atlètic y todo apuntaba a que sería un puntal en la Youth League del Juvenil A de Óscar López.

Hemos hablado con el actual entrenador del Castellón B que valora el camino hecho por Cortés: "Lo tuve poco tiempo pero suficiente para ver que es un jugador fuerte, agresivo, intenso que domina bien el juego aéreo y aunque puede parecer lento es un jugador que interpreta muy bien los espacios hacia adelante y hacia atrás. Además su salida de balón es excelente. si el Barça apuesta por él tendrá un central para mucho tiempo".

Cortés es un central de gran proyección / Valentí Enrich

Los elogios de Óscar son doblemente meritorios ya que su impresión se basa en pocos partidos ya que cuando estaba mostrando todas estas cualidades sufrió una grave lesión el 8 de octubre le dejó sin volver a jugar hasta el próximo curso.

La explosión en el Barça Atlètic

Pese a que solo había jugado un partido con el filial, el club decidió ascenderlo a un Barça Atlètic que vio como la marcha repentina de Rafa Márquez fue suplida por el segundo entrenador Albert Sánchez.

Nos hemos puesto también en contacto con el actual entrenador del Dunkerque de la Ligue 2 y nos ha explicado sus impresiones de primera mano con Cortés: " A Álvaro yo le conocía antes de mi etapa en el Barça Atlètic. Después de su lesión grave entró poco a poco en el Barça Atlètic que yo dirigía y fue de los jugadores que más evolucionó."

Hablar del carácter de Cortés es hablar de alguien que siempre sabe como actuar en cualquier contexto: "Es un chico que lo tiene muy claro, con una gran educación familiar. Es un chaval callado, trabajador que poco a poco a medida que fue pasando el tiempo cogió estos galones de líder. Es un futbolista que me gusta mucho y conmigo acabó siendo un jugador fundamental."

Albert Sánchez confió en Álvaro Cortés / Dani Barbeito

Albert Sánchez destaca sus cualidades futbolísticas: "En la fase ofensiva es un zurdo con una gran capacidad para filtrar balones dentro. Es muy importante lo que da para superar la presión de los rivales. Su desplazamiento en largo me parece fantástico".

Jugar en el primer equipo del Barça no está al alcance de cualquiera pero el que fue su entrenador en el Barça Atlètic no duda de su progresión: "Le veo un gran futuro. Quizá no lo veo todavía como titular ya que quizá le falta la madurez para serlo ya pero sí que me parece un jugador para tenerlo muy en cuenta. Ya ha superado la etapa del filial y la Segunda Federación es una categoría que por supuesto le queda pequeña. Creo que su perfil es muy interesante y ha tenido una evolución espectacular".

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Álvaro Cortés, en una imagen de esta temporada / FCB

Si alguien albergaba alguna duda con el futuro de Álvaro Cortés en este artículo las hemos podido despejar. SPORT ha hablado con Aureli Altimira, Pablo Rotchen, Óscar López y Albert Sánchez, cuatro personas claves en su desarrollo futbolístico que apuestan por este central de 21 años formado en La Masia.