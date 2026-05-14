El bloqueo de Bardghji

Roony Bardghji (20 años) se ha encallado justo cuando parecía reunir más argumentos para dar el impulso definitivo. Hace unos días recibió un golpe anímico tras quedarse fuera del Mundial y, en Mendizorroza, volvió a dejar la sensación de atravesar un bache.

Flick le dio la titularidad en un partido sin presión, con LaLiga ya conquistada, pero el sueco transmitió cierta pérdida de confianza en este tramo final de temporada. La lesión de Lamine le abría un escenario prometedor y, salvo en el clásico, se había consolidado como el extremo derecho titular. Sin embargo, algo se ha ido perdiendo por el camino entre aquellas apariciones estimulantes de principio de curso y el Roony de los últimos meses.

El sueco parece estar pagando el ostracismo sufrido durante varias fases de la temporada. Como si la continuidad hubiera llegado en su momento más bajo de forma. Ante el Alavés rondó el gol en los primeros minutos y dejó una buena asistencia a Rashford, pero fue apagándose con el paso de los minutos.

A Roony le está costando imponerse como un extremo desequilibrante ante equipos replegados y se echa en falta el atrevimiento que meses atrás mostraba en acciones como aquella elástica frente al Olympiacos en octubre. En Mendizorroza, el propio Flick lo animaba desde la banda cada vez que encaraba, aunque no conseguía superar a su marcador.

Roony, en Mendizorroza / Valentí Enrich / SPO

El debate sobre su posición

Sus actuaciones también reabren el debate sobre qué tipo de futbolista debe ser Roony para hacer carrera en este Barça. En su primera temporada ha actuado principalmente como extremo derecho, una posición en la que compite directamente con Lamine. Si el sueco no consigue aportar en otras demarcaciones, sus opciones de tener continuidad serán muy limitadas.

Flick también lo ha probado en la banda izquierda y como mediapunta, aunque de forma esporádica. Otra posibilidad es que Lamine vaya ocupando cada vez más posiciones interiores, aunque parece una solución más a medio plazo. Además, el rendimiento de Rashford en la banda derecha —pese a que en Mendizorroza regresó a la izquierda— ha sido una de las mejores noticias de las últimas semanas.

Un talento especial

En su primera temporada en el Barça, Roony ha demostrado ser un talento especial. Sobre todo en los primeros meses, con actuaciones tan prometedoras como las firmadas ante el Betis en LaLiga o en las semifinales de la Supercopa, donde fue uno de los jugadores más destacados. Una chispa que se ha ido apagando con el paso de los meses, en parte por la falta de continuidad.

Su futuro es una de las carpetas abiertas en la dirección deportiva. Flick siempre ha destacado su trabajo, aunque hace unas semanas reconoció haber mantenido una conversación con el futbolista. A día de hoy no se puede descartar ni una cesión este verano para que acumule los minutos que necesita ni su continuidad en la plantilla de Flick. De momento, todavía le quedan dos partidos de Liga para reivindicarse.