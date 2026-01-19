La salida de Ter Stegen al Girona, en su recta final

La salida de Marc André ter Stegen al Girona cada vez más cerca y todo apunta a que se cerrará esta misma semana. Las partes avanzan en la recta final del acuerdo y el entendimiento es total, por lo que el anuncio oficial no debería demorarse. Y hay detalles que, por más que ambas partes insistan en asegurar que el acuerdo no está cerrado, son muy significativos. Según ha podido saber SPORT, el Girona ya ha enviado invitaciones al entorno del guardameta para estar presente el próximo lunes 26 de enero en Montilivi, en el partido ante el Getafe CF.

Aunque será su primera semana con el equipo, la idea del cuerpo técnico es que Ter Stegen sea titular desde el primer día y pueda debutar ante su nueva afición. El club considera confían en que Ter Stegen aporte rendimiento inmediato a una posición que ha generado dudas durante la temporada. Por eso se quiere acelerar su adaptación y darle galones desde el inicio. El primer guardameta del equipo gironí, Paulo Gazzanigga, no ha dado el rendimiento que se esperaba de él a lo largo de temporada mientras que el segundo portero, Dominik Livaković, que ha tenido varias discusiones con el técnico, se ha negado a jugar porque, de hacerlo en competición oficial, no podría recalar en las filas de otro equipo por normativa FIFA. Con la llegada de Ter Stegen, se prevé que el portero croata abandone las filas del Girona.

Un fichaje que ilusiona

El fichaje ha generado una enorme ilusión entre la afición gironina. La llegada de un portero del nivel y trayectoria de Ter Stegen se interpreta como un salto de calidad evidente y un mensaje de ambición en un momento especialmente delicado. Lógicamente, esa ilusión es compartida especialmente por Míchel Sánchez, que ha hablado con el jugador en varias ocasiones para explicarle el proyecto y transmitirle la importancia que tendrá dentro del equipo.

El técnico de Vallecas, que valora especialmente el juego de pies, considera clave reforzar esa demarcación con un perfil contrastado. Ter Stegen, por su parte, ve con muy buenos ojos la oportunidad de tener continuidad y tener un rol protagonista en un año marcado por el Mundial. El guardameta alemán no contemplaba la opción de marcharse al extranjero y, finalmente, recalará a menos de una hora de Barcelona, en Girona, donde jugará cedido durante seis meses en una operación redonda tanto para él como para el FC Barcelona, que además se ahorrará una pequeña parte de su ficha.

Así pues, todo está preparado para que el acuerdo se cierre en breve y para que Montilivi viva el estreno con uno de los fichajes más ilusionantes de su historia.