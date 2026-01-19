Hansi Flick, harto de Gil Manzano: el largo currículum del árbitro contra el Barça

Como si del día de la marmota se tratase, Gil Manzano volvió a ser protagonista durante un partido arbitrado al FC Barcelona. El colegiado extremeño acabó desquiciando a los futbolistas del Barça y a su técnico, Hansi Flick, quien arremetió contra él en la rueda de prensa posterior al partido. Sus decisiones, sumadas al infortunio (cinco palos) y la gran actuación de Álex Remiro pusieron punto final a la racha de 11 victorias que encadenaban los catalanes.

“Sé que el árbitro es así. Todos lo han visto. No quiero gastar energía en él. Ya había leído comentarios sobre el árbitro antes del partido. Hay árbitros muy buenos en LaLiga, pero todos sabemos cómo es. Frenkie tiene razón con lo que ha dicho, siempre está calmado, es el capitán y quiere hablar con el árbitro y no puede. Nosotros tampoco pudimos con el cuarto. Tenemos que aceptarlo, no es bonito, pero es así. No lo podemos cambiar, no tenemos que gastar energías en otras cosas, solo en mejorar. Hay una falta de comunicación con este árbitro”, dijo Hansi Flick ante los medios de comunicación.

Frenkie de Jong protestó a Gil Manzano en el derbi / Dani Barbeito

Pero ahí no se quedó el técnico alemán. Le recordaron que el árbitro del VAR era el mismo que anuló un polémico gol a Lewandowski la temporada pasada por un inexistente fuera de juego. Flick en ese momento se rio y habló en castellano: “Buen trabajo”, entre risas tras comparar ese gol del polaco con el anulado a Lamine esta temporada.

Previamente, en De Jong ya había arremetido contra Gil Manzano en el 'flash interview' justo al finalizar el encuentro. “No puedes ni hablar con él. No lo entiendo. Soy el capitán y puedo hablar con el árbitro, pero me mira como si estuviera por encima de ti. Es muy frustrante. No se puede comportar así. Le digo que esté atento al tiempo porque tardan mucho en sacar, no pasan ni diez segundos, y me saca tarjeta. Me parece de locos, pero es lo que hay”, denunció el neerlandés.

El derbi contra el Girona

Gil Manzano también fue el protagonista, de nuevo, en el último Barça - Girona. El árbitro extremeño anuló un gol a Cubarsí por una dudosa falta de Eric Garcia, no señaló un codazo sobre Rashford dentro del área y acabó expulsando a Hansi Flick, impidiéndole dirigir a su equipo en el clásico liguero contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El colegiado le mostró una primera tarjeta amarilla por protestar por el poco tiempo añadido en el descuento e interpretó que los aplausos para levantar el ánimo de De Jong iban dirigidos a él de manera irónica. Los blaugranas acabaron llevándose el triunfo sobre la bocina con un gol de Araujo y una celebración de Flick haciendo la 'botifarra' que ya es historia viva del club culer.

Flick celebrando la victoria del Barça con un corte de mangas / DAZN

"Para mí, el fútbol es emoción. Hoy hemos ganado gastando mucha energía, más de lo que esperábamos. Al final se trata de eso: emoción pura. Marcar ese gol fue fantástico. La celebración no iba dirigida a nadie, fue simplemente una expresión de tensión, de la manera en que se vive un partido tan intenso. Yo estoy feliz, no fue contra nadie. Intenté hablar con el árbitro, pero él no quiso dirigirse a mí. Se fue por su camino y lo acepté. Es todo lo que puedo decir. Me duele no poder estar al lado del equipo en el Clásico", reivindicó Flick después del encuentro.

El malestar con Gil Manzano llegó hasta el palco blaugrana y Joan Laporta le señaló directamente. "No me gustó la actitud del árbitro, este señor nos ha expulsado a casi todos los jugadores nuestros que destacan, tiene un currículum con nosotros que solo hay que verlo. Siempre pasa alguna cosa. Da la casualidad que es previo a un partido en el que se jugará el liderato de la Liga", dijo el máximo mandatario del club.

Expulsiones y más expulsiones

Nuestro protagonista en estas líneas tiene el dudoso honor de haber expulsado a Lewandowski por tocarse la nariz y al tridente (MSN) de la época Luis Enrique. Si Lewi solo ha sido expulsado en aquel partido en Pamplona , en toda su carrera en el Barça, Messi sufrió su única roja de blaugrana con Gil Manzano en un Barça-Athletic correspondiente a la Supercopa. Neymar y Suárez también fueron expulsados con polémica por el árbitro extremeño.

Lewandowski fue expulsado por Gil Manzano en su primera visita a El Sadar / EFE

Es el árbitro con el que más derrotas suma el FC Barcelona en el s.XXI: nueve en 45 partidos, completan el balance 28 victorias y ocho empates. En otras palabras: el Barça no ha ganado el 38% de los partidos en lo que lo dirigía Manzano y en un 20% de ellos acabó sumando una derrota. También es el equipo al que más veces ha mostrado la tarjeta roja: siete expulsiones directas y cuatro por doble amonestación.