Lo que no se vio del Real Sociedad - Barça: El cabreo de Pedri, el detalle de Lamine, el gesto de Cubarsí y Gerard Martín...

El Barça jugó un gran partido en Anoeta, pero acabó perdiendo por extraño que parezca. La falta de puntería, Remiro, los postes y también el arbitraje tuvieron la culpa de que los de Hansi Flick iniciasen la segunda vuelta de la Liga con derrota y de que se pusiese final a una racha de once victorias consecutivas entre todas las competiciones. El partido, además de tres goles, cinco postes y mucha polémica dejó otras cosas.

Tamborrada, pasillo y San Sebastián

Quizá una de las explicaciones al infortunio azulgrana en Anoeta y a la suerte que tuvo la Real Sociedad hay que buscarla en San Sebastián. Mañana martes es el día del patrón de la ciudad y se apareció el domingo para proteger a los suyos de una goleada. El ambiente era festivo y se vio en el campo. Más de 300 personas actuaron sobre el césped. El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, el Orfeón Donostiarra, el Coro Easo y Euskal Herriko Gazte Orkestra, acompañados por las tamborradas de Goazen Erreala y Txirritako Txuri Urdinak hicieron las delicias del público antes de la salida de los jugadores. La Real hizo pasillo al Barça como campeón de la Supercopa y después ambos equipos oyeron el himno de los locales cantado por el Orfeón Donostiarra y el público. El ambiente era tal, con mosaico, que alguno de los analistas del Barça, desde la tribuna de prensa, sacó su teléfono móvil para inmortalizar el momento.

Amistad entre las mascotas

Siempre destacan en el Barça que la mascota CAT está haciendo amigos por distintos campos de la Liga. Estuvo en Anoeta y se lo pasó muy bien antes del inicio del encuentro con una de sus mascotas amigas, la de la Real Sociedad, de nombre Txurdin. Ambas bailaron juntas y se pasearon sobre el césped de Anoeta mientras caía una intensa lluvia.

Las mascotas del Barça y la Real Sociedad / Dani Barbeito

Cinco con guantes

El temporal que sacude buena parte de la Península estos días hizo acto de presencia en Anoeta. Lluvia durante buena parte del partido y también frío. Ello hizo que hasta cinco futbolistas de los que formaron parte del once titular ante la Real Sociedad decidieran jugar con guantes. Se trata de Koundé, Balde, Pedri, Lamine Yamal y Fermín. Rashford también salió con guantes.

Pedri, desquiciado, se tiró al suelo

En la época del mejor Barça de la historia, el que entrenaban Pep Guardiola y Tito Vilanova, los técnicos azulgranas no escondían que el vestuario tenía un problema cuando el partido lo dirigía Mateu Lahoz. No entendían muchas de sus decisiones y desquiciaba a los jugadores. Lo mismo pasa en la actualidad con Gil Manzano. El extremeño es un colegiado que desquicia a la plantilla con sus decisiones. Quedó claro con las declaraciones de Frenkie De jong después del partido, pero también se pudo ver en el campo. Un hombre tan tranquilo como Pedri se lanzó en una ocasión al césped y se revolcó con las manos en la cabeza tras una decisión del árbitro. No se lo podía creer. Lo mismo pasó en otra ocasión con Fermín.

El detalle de Lamine

Lamine Yamal es un enorme futbolista y un buen chico. Recibe la ira de la afición rival en todos los estadios, pero no responde. Además, es un excelente compañero de profesión. En la segunda mitad, se lesionó Take Kubo tras una carrera. El japonés, que jugó en la cantera del Barça, tuvo que retirarse del campo en camilla. Lamine no dudó en acercarse para interesarse por su estado y darle ánimos.

Gerard Martín y Cubarsí agradecieron el apoyo a la afición del Barça en Anoeta / Dani Barbeito

El gesto de Cubarsí y Gerard Martín

Estaban los jugadores del Barça muy enfadados tras el pitido final de Gil Manzano con el árbitro y con el resultado. Algunos se fueron rápidamente para el vestuario y otros se dedicaron a protestar al extremeño. El enfado provocó que solo dos futbolistas se dirigiesen a la afición azulgrana desplazada a San Sebastián para agradecerle su apoyo durante el partido. Fueron Gerard Martín y Pau Cubarsí. De regreso hacia el vestuario se toparon con el capitán, Marc-André Ter Stegen que había estado departiendo con Remiro. Quizá le explicó cuando se incorporará al Girona.