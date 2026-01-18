El comunicado médico del Barça sobre Raphinha

Malas noticias para el FC Barcelona. El conjunto blaugrana visitará esta noche uno de los estadios más exigentes del fútbol español, Anoeta, sin uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Raphinha, que no participó en el entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad por culpa de unas molestias físicas y era duda hasta el último momento, se ha quedado fuera de la convocatoria de Hansi Flick por "precaución".

"El jugador del primer equipo Raphinha es baja para el partido contra la Real Sociedad por precaución, a causa de un golpe en la pierna derecha", ha comunicado el Barça para explicar públicamente la ausencia del extremo en la lista blaugrana. Aunque los problemas físicos no deberían revestir más importancia, el cuerpo técnico de Flick no quiere correr ningún tipo de riesgo con el flamante MVP de la Supercopa de España.

Raphinha, que disputó 23 minutos en la trabajada clasificación copera contra el Racing y asistió a Lamine Yamal en el tanto que sentenció el encuentro, arrastraba desde entonces unas molestias físicas que le impedirán estar a disposición de Flick ante la Real. Con 11 goles y cinco asistencias este curso, además de la actitud que imprime al equipo y su liderazgo, el brasileño es una pieza fundamental para el técnico alemán, pero no podrá estar en Anoeta. Marcus Rashford apunta al extremo izquierdo esta noche.

Veremos si Raphinha se recupera a tiempo de cara al trascendental partido de Champions League del próximo miércoles contra el Slavia Praga. Flick no lo forzará en ningún caso, pues la prioridad es que se recupere al 100% y esté en perfectas condiciones para ayudar al equipo en el tramo decisivo de la campaña.