El Barça arrolla al Peñíscola

El FC Barcelona superó con nota su visita a Peñíscola para dar carpetazo a la mala racha liguera y colocarse segundo. Los de Javi Rodríguez supieron mantener la calma tras un complicado inicio de partido para terminarse llevando la victoria con goles de Adolfo, Matheus por partida doble, Pito y Antonio.

Fue un inicio de partido algo accidentado en el que Dídac se erigió como protagonista salvando al Barça en varias ocasiones, también con una gran defensa que solventaba los errores en ataque que propiciaban las transiciones de Peñíscola. Sin embargo, pese al dominio local en cuanto a ocasiones, fue el Barça quien golpeó primero.

Adolfo estrenó el marcador a los tres minutos tras una gran acción individual de Pito, que se deshizo de su marca sobre la línea, que le tiró un caño a un segundo defensa y que le cedió el balón a su compañero para que lo empujara por encima de Gus, en lo que era la primera llegada azulgrana. Máxima efectividad.

Tan solo habían pasado dos minutos desde el 0-1 cuando Joao Víctor dejaba al Barça con uno menos, una superioridad numérica que no supo aprovechar Peñíscola, que se topó primero con el palo y luego con Dídac, autor de una espectacular parada para evitar el empate.

El Barça despierta

De vuelta a la igualdad en pista, lo siguió intentando Peñíscola, pero volvió a encontrarse con la madera en un remate al segundo palo de Víctor Pérez. No se lo podían creer los locales. Pero tanto perdonar iba a tener consecuencias. El Barça comenzó a crecer y a combinar y, tras una falta de Antonio rechazada por Agustín Plaza, Matheus anotaría en el 18' su séptimo gol tras cazar un balón suelto justo antes del descanso.

El inicio de la segunda parte fue frenético. La primera jugada de peligro del Barça acabó con un buen pase de Antonio hacia Matheus, que no perdonó ante Gus tras fintar a su marca y poner el 0-3. Instantes después, fue el propio Gus quien fusiló a Dídac jugando de cinco (1-3). Era el tercer gol del portero esta temporada.

Y en el mismo minuto, Gauna conectó con Pito y este, con un movimiento de pívot de fútbol sala de toda la vida, se deshizo de su par y fusiló la portería de Gus en el 23', un cuarto gol azulgrana que supuso un jarro de agua fría para Peñíscola, que ya fue incapaz de meterse en el partido. Antonio, con un tiro raso, puso el quinto y definitivo para el Barça en el 32'.