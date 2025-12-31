Nadie supera a Ferran Torres: el mejor '9' español de 2025

Acaba el 2025, un año que ha sido muy bueno para Ferran Torres. El valenciano lo acaba siendo titular en el centro del ataque del Barça por delante de Robert Lewandowski y habiendo ganado Liga, Copa del Rey y Supercopa de España con el equipo azulgrana, además de ser ya un fijo en la selección española y con plaza asegurada para el Mundial del próximo verano.

Todo ello se lo ha ganado con su buen rendimiento. Está avalado por los números. No hay otro jugador español que haya marcado más goles que Ferran Torres en este 2025. Un total de 27 ha anotado en este año que acaba esta misma semana. Se reparten de la siguiente manera: Dieciocho en Liga, seis en Copa y tres en Champions. Entre todos estos tantos, algunos de muy importantes. El que más, probablemente, el que significó el empate para el equipo de Hansi Flick en la final de Copa de Sevilla ante el Real Madrid. Aquel gol, que llegó cuando solo faltaban seis minutos para el final del encuentro, llevó el partido a la prórroga, que se acabó decidiendo a favor del Barça con un gol de Koundé. Ferran Torres fue elegido mejor jugador de aquella final y también fue el máximo goleador de la competición.

El valenciano ocupa la primera plaza del podio de goleadores españoles de este 2025 por delante de Samu Omorodion y Lamine Yamal. El delantero del Oporto ha metido 23 goles, mientras el jugador azulgrana ha conseguido 21. Por detrás de ellos, con 17 tantos, se colocan Oyarzabal (Real Sociedad) y Marco Asensio, actualmente en las filas del Fenerbahçe turco.

Ferran Torres, gracias a todos estos goles, ha logrado entrar durante este 2025 en la lista de los mejores 50 goleadores de la historia del Barça. Lleva 57 tantos con el club azulgrana desde su llegada en enero de 2022 y ocupa el número 46 de la lista igualado con Andrés Iniesta. Se encuentra a dos tantos de Johan Cruyff y a tres de su actual compañero, Raphinha.

También ha entrado el de Foios durante este 2025 en la lista de los diez mejores goleadores de la historia de la selección española. Suma 23 goles en 52 partidos con la selección. Es noveno con los mismos goles que Alfredo Di Stéfano y Sergio Ramos y tiene a tiro a jugadores como Butragueño (26), Morientes (27) y Fernando Hierro (29). Más lejos queda el top-5 que ahora cierra David Silva con 35 goles, pero todo se andará, pues el valenciano solo tiene 25 años.

Se cierra un 2025 con una cosecha más que buena para un Ferran Torres que ya se ha asentado en la posición de delantero centro y se inicia un 2026 en el que tiene retos importantes. Mantener la titularidad en el Barça, seguir marcando goles y ganando títulos. También ser importante para el combinado de Luis De la Fuente en el próximo Mundial. Y ampliar su contrato con el FC Barcelona. El actual acaba el 30 de junio de 2027 y la política del club es que ningún jugador inicie un curso con solo un año de contrato, por lo que Deco debe ponerse manos a la obra en el primer semestre del año. La voluntad del valenciano no es otra que la de continuar vestido de azulgrana.