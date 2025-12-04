Ferran Torres, de 'top' en 'top'

No tuvo un buen partido ante el Chelsea, como casi todo el FC Barcelona, pero Ferran Torres volvió a marcar contra el Atlético de Madrid para cerrar el triunfo del equipo azulgrana ante los de Diego Pablo Simeone. La mentalidad del 'Tiburón' es fuerte desde aquel verano de 2023, cuando tras pasarlo mal en el campo y fuera de él recurrió a la ayuda de un psicólogo con el que sigue trabajando. Se recuperó del partido en Stamford Bridge volviendo a ver portería en Liga para recordarle a sus críticos que está en un buen momento. Se lo hizo saber en la celebración del tercer gol del Barça.

Que este 2025 que ha entrado ya en su recta final es un gran año para el valenciano lo demuestran los logros que está consiguiendo. Es el máximo goleador español a nivel de clubes con 24 tantos en 47 partidos por delante de su compañero Lamine Yamal (19) y Mikel Oyarzabal (17) y Samu Omorodion (17). Los goles que ha marcado este año fueron importantes en la consecución por parte del Barça de Liga, Copa y Supercopa de España, especialmente en Copa, competición de la que fue máximo goleador y MVP de la final.

Y sin hacer demasiado ruido, Ferran Torres se ha colado en dos importantes listas de goleadores. Está ya entre los 50 máximos realizadores de la historia del Barça. Concretamente, tras el gol contra el Atlético de Madrid se ha colocado en la posición 47 con 54 goles marcados en 176 partidos. Está igualado con Michael Laudrup y acaba de superar a Manolo Clares y Gerard Piqué. Tiene a tiro a jugadores inolvidables como Iniesta (57) y Johan Cruyff (60). Y seguro que avanzará muchas más posiciones ahora que en muchos partidos ha abandonado la banda para situarse en el centro del ataque en lugar de Robert Lewandowski. Se encuentra cómodo en el interior del área y también cuando le toca jugar por la banda. Es importante para Hansi Flick y pronto el Barça tiene la intención de reconocer esa importancia negociando una ampliación de contrato. El actual acaba el 30 de junio de 2027.

Ferran Torres celebra su tanto a Georgia / Sefutbol

Es importante Ferran Torres en el Barça y también en la selección española. Fijo en las convocatorias de Luis De la Fuente, el de Foios tiene plaza fija en la lista para el Mundial del próximo verano. Recientemente, también entró en una de esas listas para privilegiados, la de los diez máximos goleadores de la selección española. Marcó un tanto ante Georgia en el último parón y suma 23 goles en 52 partidos con la selección. Es noveno con los mismos goles que Alfredo Di Stéfano y Sergio Ramos y tiene a tiro a jugadores como Butragueño (26), Morientes (27) y Fernando Hierro (29). Más lejos queda el top-5 que ahora cierra David Silva con 35 goles, pero todo se andará, pues el valenciano solo tiene 25 años.

Todos estos goles han hecho que Ferran Torres sume ya más de cien en su carrera como profesional, en concreto 102. A los 54 goles que lleva anotados con la camiseta del Barça y los 23 que ha marcado con la selección española, deben sumarse los nueve que logró con el Valencia y los 16 que marcó con el Manchester City.