Ferran Torres, del infierno al cielo

Ferran Torres está de dulce. Tanto en el Barça como en la selección española. Este sábado estrenó el '7' con el combinado de Luis De la Fuente y marcó en la goleada contra Georgia. Suma 23 goles en 51 partidos con la 'Roja'. Excelentes números para el valenciano, que entró en el Top-10 de los mejores goleadores de la historia de la selección igualando a Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano y colocándose a solo tres goles de Emilio Butragueño.

Suma nueve goles esta temporada entre la selección española y el Barça, equipo en el que ha logrado en muchos encuentros la titularidad por delante de uno de los mejores delanteros del mundo, Robert Lewandowski. Con el equipo azulgrana, lleva marcados ya 51 goles. Contra el Elche, anotó el 50, un tanto que dedicó a Valencia en la semana que se cumplía un año de la tragedia de la DANA. El 51, lo logró en Brujas.

Ferran Torres celebra su tanto a Georgia / Sefutbol

Esta temporada, Ferran Torres solo se ha perdido dos encuentros con el Barça, siendo titular en once, habiendo marcado siete goles y siendo el delantero centro titular para Hansi Flick en este primer tercio de curso. “Se ve en el mejor momento de su carrera, asentado como delantero centro, y convencido de que todavía llegarán tiempos mejores”, explican desde el entorno del futbolista.

Ferran Torres, internacional ya en 51 ocasiones con la selección española, tiene solo 25 años y vive su quinta temporada como azulgrana. Está en un momento dulce, pero no siempre ha sido así. Llegó al Barça en enero de 2022 desde el Manchester City por 55 millones de euros para reforzar una plantilla que luchaba por entrar en Champions tras la llegada de Xavi Hernández a su banquillo. Se cumplió el objetivo, contribuyendo a él Ferran Torres. Hizo siete goles en 26 partidos, aunque bien es cierto que las cosas no le acabaron de salir todo lo bien que hubiese querido y acabó llorando en algún partido, haciéndose viral su llanto tras el choque ante el Nápoles de Europa League.

El psicólogo

Su siguiente curso no fue tan bueno. Perdió la titularidad, marcó siete tantos en 45 partidos y acabó muchos partidos frustrado y escuchando ese siempre incómodo run-run del Spotify Camp Nou. Fue al final de la temporada 2022-23 cuando el de Foios se dio cuenta de que no estaba bien y de que era incapaz de revertir su situación. Veía que se le culpaba de muchas cosas por lo que había costado y que era incapaz de aguantar la presión. “No acababa de poder dar el cien por cien y fue, como le habían recomendado varias personas, cuando decidió buscar ayuda en un psicólogo”, dicen desde el entorno del futbolista. El psicólogo es el asturiano José Ángel Caperán, que trabaja con otros futbolistas como Eric Garcia, y que sigue trabajando con Ferran Torres. “Sigue trabajando con él porque el entrenamiento mental es tan importante como el físico y el psicólogo se ha convertido en una persona de confianza con la que puede compartir sus pensamientos”, explican sobre el delantero del Barça.

“Recuperar la confianza en uno mismo es lo más complicado. Yo lo he vivido. Cuando pierdes la confianza en ti mismo, dudas por todo y volver a recuperar el nivel al que has estado, lo ves inviable. Por eso hay que centrarse de cabeza y tener claro lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer por lo que quieres. A partir de ahí es cuestión de tiempo que la confianza vuelva”. Así relató el propio Ferran Torres su experiencia, añadiendo que “cuando estás ahí no tienes ninguna confianza, lo ves todo negro. Muchas veces hasta pierdes la ilusión por jugar a fútbol. Lo primordial es encontrar el problema”.

El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra su gol, segundo del equipo ante el Elche, durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Elche CF, este domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Enric Fontcuberta. (Barcelona) (Elche) / Enric Fontcuberta / EFE

El valenciano lo encontró. También con la ayuda de Ilia Topuria. En verano de 2023 conoció al luchador. Asistió a una pelea suya en Jacksonville (Estados Unidos) y conoció a su equipo. Vio el apoyo que le brinda todo su círculo, su gente de confianza, que sufre y se alegra con él. Todo ello le sirvió de inspiración para lograr sus objetivos y adoptó el sobrenombre de ‘Tiburón’ tras una frase de Topuria. “Solo hay un tiburón y todos los demás son sardinitas, el tiburón soy yo”.

Tras regresar de aquel viaje a Estados Unidos, Ferran Torres reconoció que era otra persona y ya en la pretemporada de la campaña 2023-24 empezó a ver la luz porque cada vez que salía al campo, rendía y hacía goles. Marcó once goles y empezó a despegar y a consolidarse en el equipo.

El resto tiene que ver con la llegada de Hansi Flick. “Confianza es la palabra”, admiten desde el grupo de trabajo de Ferran Torres. 19 goles y siete asistencias la pasada temporada, máximo goleador de la Copa del Rey con seis tantos y MVP de la final, siendo clave en el triunfo del Barça, marcando el gol que forzaba la prórroga.

Este curso, más de lo mismo. Incluso más porque está siendo el ‘9’ titular en la mayoría de encuentros. Buen rendimiento y futura renovación. Acaba contrato en 2027 y Deco quiere que siga en la plantilla. Él también quiere seguir. Tras haberlo pasado mal, ha encontrado un hábitat favorable y pasa por su mejor momento.