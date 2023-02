Examen al mejor Barça en un duelo europeo de altos vuelos

Barça y Manchester United atraviesan un gran momento de forma y tras una travesía en el desierto, se están logrando reivindicar Xavi apunta al once de gala con cuatro centrocampistas, mientras Ten Hag planteará un 4-2-3-1 con el exmadridista Casemiro en el pivote

El fútbol europeo vuelve al Spotify Camp Nou y aunque sea en la Europa League, el duelo entre el FC Barcelona y el Manchester United es de altos vuelos y de lo mejor que puede verse ahora mismo en el viejo continente, pues ambos equipos atraviesan un dulce momento de forma tras una larga travesía en el desierto y están con unas ganas enormes de reivindicarse.

Once de gala

Lo que funciona no tiene por qué tocarse y todo apunta a que esta será la máxima de Xavi Hernández frente al Manchester United. Desde que el técnico egarense se decantó por los cuatro centrocampistas apenas ha modificado el once titular en los partidos con una cierta entidad. Solo por causas mayores, las lesiones primero de Dembélé y después del capitán Busquets. Pero les buscó reemplazo sin cambiar el sistema y tanto Raphinha arriba como Kessie en la medular han estado a la altura, así que volverá a haber once de gala en el regreso a las competiciones europeas.

Un sistema que también ha dejado patente que futbolistas como Frenkie de Jong y Pedri crecen al sentirse más arropados y poder jugar más liberados. El neerlandés se despliega y es indetectable para sus rivales, mientras el tinerfeño suma llegada y gol a su impresionante calidad técnica.

Quizás la única duda pueda plantearse en el lateral izquierdo. Jordi Alba ha estado a un gran nivel cuando se ha requerido su presencia, pero en encuentros del calibre de la final de la Supercopa de España, la visita de la Real Sociedad a partido único en la Copa del Rey o contra Betis y Villarreal en la Liga, Xavi se ha decantado por Alejandro Balde, así que el joven canterano parte con cierta ventaja también esta tarde.

Lewy prepara el fusil

El Barça está siendo muy fiable atrás con Ter Stegen en modo salvador y una pareja en el eje, la formada por Araujo y Christensen, cada día más sólida. Mientras que Koundé, sin ser un lateral nato, es capaz de brillar en el lateral gracias a su rapidez y conceptos defensivos.

Donde no hay ningún tipo de duda ni discusión es con la presencia de Robert Lewandowski en la punta de ataque. Se da la circunstancia de que el ‘killer’ polaco nunca se ha enfrentado en su longeva carrera deportiva al Manchester United, lo que añadiría un extra de motivación a un enfrentamiento que ya de por sí tiene todos los ingredientes para ser un partidazo. Por eso Xavi saldrá con todo.

Ten Hag esconde sus cartas

El Manchester United llega al Spotify Camp Nou tercero en la Premier League y acumula seis encuentros invictos contando también las competiciones coperas. Pero entre lesionados y sancionados son siete las bajas que sufre, y algunas importantes. Sabitzer arrastra suspensión de su anterior equipo, el Bayern Munich y también debe cumplir ciclo Lisandro Martínez. En la enfermería están piezas tan importantes como Antony o Eriksen, junto a Martial, McTominay y Van de Beek.

Aun así, los 'red devils' presentarán un 4-2-3-1 muy competitivo con el exmadridista Casemiro en el pivote, la magia de Bruno Fernandes en la mediapunta y arriba, un 'viejo conocido' de Leo Messi, el neerlandés Wout Werghost.