El 'Bobo' Weghorst habla por primera vez de su pique con Messi: "Ahora ya sabe mi nombre"

Wout Weghorst, tras el partido de Copa con el Besiktas, tuvo palabras para Leo Messi y recordó el enfrentamiento que ambos protagonizaron en finalizar el partido de cuartos de final del Mundial entre Países Bajos y Argentina.

Weghorst y Leo Messi nos dejaron una de las imágenes de la cita mundialista en Qatar, en la que el argentino se enfadó con el neerlandés y no se cortó ni un pelo delante de las cámaras, llamándole "bobo".

El neerlandés fue preguntado por esta polémica situación que se vivió en el mundial: "Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien".

Weghorst fue el protagonista de dos goles en los últimos instantes de partido que llevaron el encuentro a la prórroga y posterior tanda de penales, que acabó a favor de la albiceleste. " Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia".

El ariete neerlandés anotó también el pasado miércoles en el partido entre el Besiktas y Sanliurfaspor , encuentro parecido al del mundial ya que su equipo tuvo que volver a remontar un déficit de dos goles, esta vez con final feliz y un 4 a 2 favorable en el marcador final.

"Me habría gustado que hubiera sido igual en el Mundial... Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera". declaró el jugador.

