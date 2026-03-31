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FC BARCELONA
El efecto dominó si Bastoni ficha por el FC Barcelona
En caso de que se concrete la llegada del central italiano podría acarrear movimientos en las entrañas de la entidad catalana
Se está calentando mucho el fichaje de Bastoni por el Barça. El pasado mes de diciembre ya avanzábamos en SPORT que era un perfil que gustaba mucho a la secretaría técnica, aunque en ese momento se veía más como un sueño ‘prohibido’ que como una posibilidad real.
Pero Deco tenía claro (tiene) que la plantilla necesita un salto de calidad en el central zurdo (la aparición de Gerard Martín ha sido una bendición, por cierto), sobre todo tras la dura marcha de Iñigo, y voló a Milan para reunirse con el agente del jugador y para empezar a sondear su contratación. El ‘feedback’ ha sido positivo. El futbolista está receptivo y el Inter parece que empezaría a asumir la posibilidad de una venta.
Opción de que entre algún jugador en la operación
El Inter podría estar interesado en algún perfil del plantel azulgrana para formar parte de la operación, con lo que el Barça se ahorraría parte de esa cantidad que puede rondar los 60-70 millones de euros como punto de partida. En concreto, aseguraban que el Inter podría estar interesado en jugadores como Dani Olmo y Ferran Torres, dos futbolistas con perfiles distintos y con situaciones muy distintas dentro de la plantilla blaugrana, pero que por su talento y juventud serían refuerzos de lujo en el juego de ataque 'neroazzurro' en caso de concretarse.
Una baza favorable a los intereses del Barça es que la oferta económica a Bastoni es muy atractiva. Según apuntaba esta semana 'Sportitalia', el salario actual del defensa se encuentra en torno a los 7 millones de euros brutos más premios.
Christensen y Álvaro Cortés
El aterrizaje de Bastoni, en caso de producirse, generará un pequeño efecto dominó en el Barça. No todos caben. Actualmente, ya hay en nómina cinco centrales contando al mencionado Gerard. Christensen termina contrato y tendría sobre la mesa una propuesta de renovación muy a la baja que veremos si acepta. El danés es candidato a salir, lo que generaría también más masa salarial. Cabe recordar que más allá del nórdico también están Cubarsí, Eric y Araujo.
Álvaro Cortés, en dinámica con Flick estos días, acaba de renovar. Con Bastoni no habría opciones de continuar y se le buscaría una cesión. Se le considera un activo de futuro, pero le vendrá bien foguearse y ofertas no faltan. Esto podría provocar la compra de Pacífico, actualmente cedido por Defensor de Uruguay y que está dejando buenas sensaciones.
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