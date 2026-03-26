Las claves por las que el Inter puede vender a Bastoni al Barça

El fichaje de Alessandro Bastoni por el Barça cada vez va tomando más forma. La principal clave de la negociación es la predisposición del central para salir del Inter hacia el club blaugrana, pero también la predisposición de la entidad italiana a vender a uno de sus jugadores franquicia. La venta de Bastoni generaría una enorme plusvalía al Inter, que le permitiría cuadrar el balance económico y tener liquidez absoluta para encarar su mercado de fichajes. Es por ello que la propiedad del Inter cada vez está más dispuesta a poner al defensa en venta como una operación económica estratégica de cara al futuro.

Oaktree, fondo inversor norteamericano, se hizo con el Inter en el 2024 tras el impago del anterior propietario, Steve Zhang, quien no devolvió un préstamo de casi 400 millones de euros. En estos dos años, la inversión ha sido muy comedida y han intentado sanear las cuentas del club manteniendo el equilibrio entre las altas y las bajas. Oaktree necesitaría ahora una gran venta para intentar remodelar el proyecto deportivo con la llegada de, al menos, dos fichajes importantes y la baza de Bastoni es la que parece que van a jugar.

'Sportitalia' explica que en el último informe de Calcio y Finanza, el Inter ya dejó como prácticamente amortizado a Bastoni, futbolista que firmaron del Atalanta en 2017 por unos 30 millones de euros. Su valor es prácticamente residual y computaría solo por 2,6 millones de euros en el mes de junio. Así, una venta valorada en 60 millones de euros dejaría al Inter una plusvalía de más de 57 millones lo que implicaría que el Inter tuviese beneficios en el ejercicio. Y no solo eso. El club italiano se ahorraría unos 11,5 millones de euros de la ficha del futbolista por lo que la implicación sería mayor y permitiría generar muchísimo 'fair-play- para acudir al mercado.

El gran dilema de la propiedad del Inter se centra en el aspecto deportivo, ya que la salida de Bastoni implicaría perder a su gran bastión defensivo y a uno de los mejores centrales del mundo. En ese debate parece que gana el aspecto económico, por lo que tendrían prácticamente decidido vender al futbolista al mejor postor. Al Inter le vendría bien una subasta en el que pudieran entrar también clubs de la Premier para generar más beneficio.

Y es ahí dónde entaría el papel de Bastoni, alineado con el Barça. El central italiano nunca ha querido salir del Inter a pesar de tener ofertas tentadoras de la Premier y ahora, si debe irse, desea escoger destino. Y su prioridad absoluta es el club blaugrana. Bastoni solo contempla dos opciones: o renovar por el Inter o irse al Barça, por lo que si le venden, como así parece, su destino está muy claro.

El Barça era conocedor de la situación de Bastoni en el Inter desde hace meses y, por eso, el director deportivo, Deco, se posicionó con su entorno desde el pasado mes de diciembre avanzándose a posibles competidores. Le dejaron claro que lo querían y han ido avanzando en las negociaciones. Ahora, solo quedaría pactar con el Inter la fórmula de la operación, que pasaría por un pago fijo y la inclusión de algún futbolista blaugrana en la operación. Todo ha comenzado a gestarse y tiene pinta de que acabará bien.