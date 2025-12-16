Bastoni, un sueño 'prohibido' para el Barça

La marcha de Iñigo Martínez y los problemas en defensa del Barça de los primeros meses de curso abrieron un abanico de nombres para reforzar la demarcación de cara al mercado de invierno o del próximo verano.

De hecho, el central zurdo sigue siendo una de las demarcaciones en las que está previsto hacer una inversión en las próximas ventanas de fichajes. La irrupción de Gerard Martín ha sido una bendición para el área deportiva. Flick ya lo probó en pretemporada, lo siguió haciendo en algunos entrenamientos y desde hace unas semanas se ha asentado junto a Pau Cubarsí.

GERARD 'DESDRAMATIZA' LA SITUACIÓN

Y esa eclosión de Martín (apodado en el vestuario 'Maldini', primero con algo de sorna y ahora ya más en serio) ha logrado 'aplazar', por así decirlo, una decisión en la que también entra en juego el estado de Ronald Araujo. El charrúa pidió al club tomarse un tiempo por salud mental y en ese proceso está.

Flick, el principal valedor de un Gerard Martín que sigue creciendo en su juego / Dani Barbeito / SPO

Según ha podido saber SPORT, uno de los nombres que ha estado encima de la mesa es el de Alessandro Bastoni. El del Inter es uno de los defensas mejor valorados del planeta y el ‘jefe’ de la retaguardia ‘nerazzurra’. Y uno de los culpables de la magnífica temporada pasada que cuajó el equipo por aquel entonces dirigido por Simone Inzaghi (finalista de Champions).

INALCANZABLE (POR AHORA)

El área deportiva ha sondeado su situación (incluso se ha llegado contactado con su entorno), pero la conclusión es que ahora mismo es inalcanzable. Es un sueño ‘prohibido’, algo utópico a nivel económico. Quién sabe si más adelante. Otros de los nombres que han ido desfilando, por ejemplo, son los de Marc Guéhi (del Crystal Palace, termina contrato el próximo mes de junio) o Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, contrato hasta 2027).

Imagen de Bastoni en un partido este curso / Patrick Post / AP

Bastoni, de 26 años, tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 80 millones. En la eliminatoria Barça-Inter de Champions dejó unas sensaciones maravillosas. Y quizás, lo más importante, es zurdo. Eso es lo que está rastreando el Barça, un central zurdo de presente y futuro y que pueda consolidarse para mucho tiempo.