Oficial: Lewandowski se marcha del Barça tras cuatro temporadas

Todo apuntaba hacia esta dirección. Desde hace ya unas semanas la decisión acerca del futuro de Robert Lewandowski parecía haberse enfriado en lo que a seguir en el Barça se refiere. El polaco había dejado caer a su entorno que el club azulgrana había dejado de ser una prioridad (lo era hace unos meses) porque pasaba el tiempo y no llega una propuesta concreta e interesante.

Partiendo de que el delantero todavía se ve con cuerda para ser importante en un proyecto de altura, las intenciones de los dos bandos iban en sentido contrario. El '9' sabía que la decisión de la entidad catalana era (es) la de fichar a un ariete de referencia para ser titular los próximos años. Un cambio de ciclo.

Comunicado oficial

Con las cartas sobre la mesa de ambas partes, Lewandowski ha decidido anunciar a través de un emotivo vídeo su adiós de la entidad azulgrana tras cuatro maravillosos años en los que ha conquistado 3 Ligas, 3 Supercopas y una Copa del Rey:

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días.Catalunya es mi lugar en la tierra.

Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece.

Visca el Barça. Visca Catalunya"

No podía esperar más

El club azulgrana era consciente de que el polaco no estaba dispuesto a dejar correr más el reloj y que conforme pasaran los días se iba alejando un poco más de seguir vistiendo la elástica barcelonista, como era el deseo de Joan Laporta, convencido de darle al '9' de Varsovia una temporada más de contrato en una muestra de agradecimiento por los servicios prestados.

Lewandowski y Szczesny, al frente del autocar de la rúa de campeones del Barça / INSTAGRAM

No obstante, y según ha ido dejando caer gente cercana a Lewy, el jugador no había recibido una propuesta formal con cifras concretas y llegados a mediados de mayo no podía esperar más para definir el plan de futuro para él y su familia.

Cuatro años maravillosos

Llegó el verano de 2022 y tanto con Xavi como con Hansi Flick en el banquillo ha rayado a un nivel muy alto. Son 119 goles en 191 partidos. Su mejor curso fue el 2024/25, cuando alcanzó la friolera de 42 tantos para colaborar en el triple (Copa, Liga y Supercopa).

La pena, que se despide sin haber podido levantar una Champions que estuvo muy cerca la temporada pasada y en la que, por problemas musculares, no pudo ayudar al 100% al equipo como le hubiera gustado.

Ferran Torres sustituye a Robert Lewandowski en un partido del FC Barcelona / Valentí Enrich

No obstante, la espina europea no manchará el legado del que ya es por méritos propios uno de los mejores goleadores de la historia del Barça, que no ha tardado como institución en reaccionar con un mensaje público de agradecimiento a la leyenda: "Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre".

Una despedida acorde a su figura

A partir de ahora, Lewy tendrá la oportunidad de despedirse este próximo domingo de la afición barcelonista en el Spotify Camp Nou ante el Betis. Un marco perfecto porque no hay nada en juego a nivel clasificatorio, tampoco para el rival, así que podrá ser una fiesta tranquila y redonda. Como quería Robert, que tendrá la oportunidad, como ha confirmado Flick, de ser titular por última vez en casa.

Robert Lewandowski, en una imagen con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No será fácil dejar la Ciudad Condal, puesto que está muy cómodo en el entorno de Barcelona con su familia. Su mujer, Anna, tiene en marcha un negocio de fitness. Y están a gusto en Castelldefels, con el clima, con la comida y con una vida sencilla. Pero Lewy es muy competitivo y toca mirar al frente. Arabia es la opción más probable, aunque no definitiva.