Flick: "Ha sido un privilegio trabajar con Lewandowski"

Pocos minutos antes de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al penúltimo partido de la temporada del FC Barcelona, Robert Lewandowski anunció el punto final de su etapa en el Spotify Camp Nou. El delantero publicó un emotivo vídeo en las redes sociales para confirmar que su futuro no pasa por el club blaugrana y el entrenador alemán, en su comparecencia, catalogó como "un privilegio" haber trabajado con uno de los jugadores más "profesionales" que ha visto en su carrera.

"Hemos hablado de ello y se ha despedido del equipo. Ha sido una etapa muy importante para él en Barcelona. Llevo cuatro años trabajando con Robert, todos los títulos que he conseguido han sido con él y ha sido un privilegio trabajar con él. Es un gran profesional, siempre intenta mantenerse al máximo nivel y además ha sido un referente para los más jóvenes. Es el modelo a seguir perfecto. Es una gran persona, pero también un profesional increíble y por eso sigue jugando a este nivel", empezó su discurso.

Hansi reconoció que el Barça deberá "reestructurar el equipo" tras la salida de 'Lewy' y que la dirección deportiva liderada por Deco "está buscando opciones en el mercado", pero dejó claro que "aún es demasiado pronto para saber qué pasará". "Todavía no ha acabado la temporada. Tendremos tiempo para trabajar en cómo cubrir su salida", recordó. Sí que avanzó que el delantero polaco "será titular" ante el Real Betis en el último encuentro de la temporada en el Estadi para que la afición pueda brindarle la ovación y "el homenaje que se merece".

"No será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada. Lo he dicho, es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos, pero así es la vida. Tenemos que renovar la estructura. Ha sido un gran referente para los jóvenes por el hecho de verlo trabajar tan duro. En los malos momentos siempre ha estado", sentenció Flick sobre el sustituto que el Barça deberá encontrar no solo para no echar de menos a Lewandowski, sino para aspirar a ser más competitivo.

"Trato a los jugadores con respeto y espero lo mismo de ellos"

A pesar de que la Liga está ganada y de que la derrota del pasado miércoles contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza impedirá lograr el objetivo de los 100 puntos, el míster culé pidió ambición a sus futbolistas para cerrar una temporada perfecta en casa en la competición doméstica. "¿El pleno de victorias como locales? Siempre se necesitan objetivos y queremos ganar todos los partidos en casa. Jugamos contra un gran equipo, muy estable en los últimos años. No será fácil como no lo fue la temporada pasada", opinó Flick sobre el Betis.

Preguntado indirectamente por la crisis del Real Madrid y el último conflicto en el Santiago Bernabéu, el cruce de declaraciones entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa, Hansi no entró al trapo: "Trato a los jugadores con respeto y espero lo mismo de ellos. Queremos ganar y jugar un buen fútbol, hacer feliz a la gente. Lo mejor es ser honesto, incluso cuando tomas una decisión que no gustará a todo el mundo, pero lo importante es el equipo. A veces tengo que dar un paso atrás. La clave es que las decisiones no sean para un jugador o dos, sino para el equipo", reflexionó.

"¿La Champions? Tenemos que jugar mejor"

Nadie en el Barça, tampoco Flick, esconde que la Champions League volverá a ser el gran objetivo de la próxima temporada. El conjunto blaugrana no tiene rival en las competiciones estatales, pero no logra dar el paso adelante en Europa y volver a reinar en el continente más de una década después. "No hemos conseguido llegar al máximo nivel en la Champions League, tenemos que jugar mejor y marcar más goles que los rivales. La Champions es un gran objetivo, sabemos que muy difícil, pero no imposible", zanjó el técnico teutón.