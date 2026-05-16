El pastizal que cobrará Lewandowski en Arabia Saudí por dos temporadas

Poco a poco se van conociendo más detalles del adiós de Robert Lewandowski al Barça. El futbolista ha estado analizando diversas ofertas en las últimas semanas e, incluso, llegó a negociar con el club blaugrana una extensión más grande de su contrato, pero finalmente se habría decantado por el fútbol de Arabia Saudí. Según el medio polaco, 'Sportowy Kanal', la propuesta que tendría encima de la mesa Lewandowski es por dos temporadas y con un salario anual neto de unos 45 millones de dólares al año. Una auténtica brutalidad que habría decantado la balanza finalmente a pesar de que había muchos equipos interesados en firmarle.

La propuesta oficial le llegó hace pocos días tras haber dado el OK a considerar la opción de jugar en Arabia Saudí. Y el equipo en concreto apunta a ser el más potente económicamente de la Liga saudí, el Al Hilal, quien hará un esfuerzo muy grande para llevarse al polaco. Lewandowski habría estado pensando la posibilidad de la MLS hasta última hora, pero la oferta Saudí es lo suficientemente importante como para haber descartado las demás. Los equipos italianos o el Oporto no tenían el músculo financiero para abordar su fichaje.

Otro dato importante que se apunta desde Polonia es que Lewandowski quería que la oferta de renovación del Barça fuera por dos temporadas y no solo por una. Incluso hubiera aceptado un último año opcional en función del rendimiento de esta próxima temporada. Esta supuesta petición no fue aceptada por el club blaugrana, que únicamente pasó una propuesta de un año con una rebaja salarial muy importante en cuanto a fijo, más unos variables en función de su rendimiento.

Lewandowski quería los dos años para dar por terminada su carrera profesional de forma definitiva en el Barça y retirarse en Barcelona pero no ha podido ser. De hecho, ya hace más de una semana que se habría decantado por marcharse y prueba de ello es que en las próximas horas llegarán a Barcelona más de diez personas que están íntimamente vinculadas a su vida para que estén presentes en el que será su último partido con la camiseta blaugrana en el Camp Nou. El polaco llevaba días ya preparando este adiós, que será emocionante por todo lo que ha vivido en las últimas cuatro temporadas en el Barça.