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EL CLÁSICO
Barcelona - Real Madrid, Clásico en directo: previa y última hora, hoy en vivo
La última hora con la mejor previa del clásico entre Barça y Real Madrid, en directo en SPORT
Convocatoria del Real Madrid con sorpresa. No está Mbappé
El Clásico se transmitirá en 190 países diferentes esta noche.
Es el partido que genera más audiencia que cualquier otro en las competiciones nacionales, más de 900 millones de personas verán el encuentro.
Información de servicio con los salarios de los jugadores que participarán en el Clásico. El Madrid paga mucho más a su plantilla que el FC Barcelona.
También hay comentaristas de lujo:
- Movistar - Jorge Valdano
- Movistar – Alvaro Benito
- Movistar – Gerard Lopez
- Bein France – “Sony”Anderson Da Silva
- Bein mena – Youssef Chippo
- Canal Plus Afrique – Jose Pierre-Fanfan
- Canal Plus Poland – Marcin Zewlalow
- ESPN USA – Luis Garcia
- ESPN USA – Mario Suarez
- DAZN Belgica – Gilles De Bilde
- DAZN Dach – Sami Khedira
En el palco también habrá pleno de autoridades. Confirmadas son las siguientes personas:
Rafael Yuste (Presidente FC Barcelona), Joan Laporta (Presidente electo FC Barcelona), Emilio Butragueño (Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid), Salvador Illa (Presidente de la Generalitat), Jordi Hereu (Ministro de Industria), Josep Rull (Presidente del Parlament), Jaume Collboni (Alcalde de Barcelona), Raimundo Rodríguez Roca (Teniente General del Ejército en Catalunya), Rafael Louzán (Presidente de la Real Federación Española de Fútbol), Javier Tebas ( Presidente de LaLiga), Joan Soteras (Presidente de la Federación Catalana de Fútbol), Jordi García ( Secretario de Estado de Industria), Berni Álvarez (Conseller de Deportes), David Escudé (Diputado del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputación de Barcelona y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona), David Pérez (Vicepresidente segundo del Parlament), Glòria Freixa (Secretaria primera de la Mesa del Parlament), Judit Alcalà (Secretaria cuarta de la Mesa del Parlament), Noemí Llauradó (Presidenta de la Diputación de Tarragona), Pedro Antonio Pizarro ( Jefe de la Guardia Civil en Catalunya), Manuel Rodríguez (Jefe Superior de la Policía en Catalunya), Miquel Esquius (Comisario jefe de los Mossos d'Esquadra), Abel García (Secretario general del Deporte), Olga Morales ( Alcaldesa de Viladecans), Roxana Mînzatu ( Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea), Enric Adell (Vicepresidente segundo de la Diputación de Tarragona), Joan Gaspart ( Expresidente FC Barcelona), Anderson Luis de Souza “Deco” (Director de Fútbol), Bojan Krkic ( Coordinador del Área de Fútbol), Enric Masip ( Miembro de la Comisión de Fútbol), José R. Alesanco ( Director de Fútbol Base), Juliano Belletti (Entrenador del Barça Atlètic), Juan Manuel Asensi ( Presidente de la Agrupación Barça Jugadores), Camilo Andrade ( Vicepresidente de Brand Marketing Nike), Alex Norström ( Co-Chief Executive Officer & Director Spotify), Markus Haupt ( CEO Seat y Cupra),. Ramon Agenjo (Consejero delegado de Damm), Ignacio Orce ( Presidente de Assistència Sanitària), B Ravintharan Balakrishnan (Vicepresidente ejecutivo Maybank), Xavier Antich ( Presidente de Òmnium Cultural), Antonio Cañete ( Presidente de PIMEC), Marc Murtra ( Presidente de Telefónica), John Elkan (Presidente de Ferrari y Stellantis), Eduardo Hutt ( Presidente de Latin Grammy), Xavier Pascual (Entrenador Barça de Baloncesto), Audie Norris (Embajador Barça de Baloncesto), Nikola Jokić (Jugador NBA), Olivia Smart ( Patinadora de la sección de patinaje artístico del FC Barcelona – Finalista en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 en la modalidad de danza), Tim Dieck ( Patinador de la sección de patinaje artístico del FC Barcelona – Finalista en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 en la modalidad de danza), Sara Conti( Patinadora artística olímpica), Jean-Luc Baker (Patinador artístico olímpico), Pablo Larrazábal ( Golfista), Mauricio Sulaimán ( Presidente del World Boxing Council (WBC)), Sandor Martín ( Boxeador), Olivia Rodrigo (Cantante y compositora – Protagonista camiseta del Clásico). Nathy Peluso (Cantante y compositora), Antonio Díaz “El Mago Pop” (Ilusionista), David Muñoz (Estopa), Jose Muñoz ( Estopa), Miquel Barceló (Artista), Manel Castells (Sociólogo y exministro de Universidades), Mariana Mazzucatto (Economista).
El partido ha despertado un alto interés por parte de la afición, que llenará el estadio.
Alejandro José Hernández Hernández volverá a estar bajo el foco en un nuevo Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. El colegiado canario llega al partido con un historial amplio dirigiendo a ambos equipos y con unos números que, sobre el papel, presentan un balance más favorable para el conjunto azulgrana.
Con Hernández Hernández como árbitro, el Barça ha disputado 42 partidos, con un balance de 25 victorias, 13 empates y solo 4 derrotas. Un registro claramente positivo para el equipo azulgrana cada vez que el canario ha sido el encargado de impartir justicia.
En el caso del Real Madrid, los números son algo más irregulares. El conjunto blanco ha sido dirigido por Hernández Hernández en 37 ocasiones, con 20 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Aunque el saldo también es favorable, el porcentaje de tropiezos es mayor que en el caso del Barça.
El dato más llamativo aparece en los precedentes del Clásico. Hernández Hernández ha arbitrado cinco duelos entre Barça y Real Madrid, con un balance de 2 victorias azulgranas, 2 empates y 1 triunfo madridista.
Un historial que no decide partidos, pero que añade un ingrediente más a la previa de un Clásico siempre cargado de tensión, detalles y lecturas alrededor del arbitraje.
Para el esperado Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid este domingo 10 de mayo de 2026 (21:00h en el Camp Nou), el Meteocat advierte de un cambio de tiempo significativo.
- Previsión para el partido: Se espera que la lluvia haga acto de presencia, mojando las calles de Barcelona.
- Detalles del tiempo: Las previsiones apuntan a la llegada de frío y lluvias intensas, con una previsión de hasta cuatro días seguidos de precipitaciones en la ciudad a partir de la fecha del partido. Estas lluvias empezarán durante la jornada de hoy por la zona de Lleida, pasará después a la Catalunya Central y finalmente, por la noche, deben llegar a Barcelona. Así pues, si vas al Camp Nou,llévate paraguas porque puede llover y recuerda que el estadio, hoy por hoy, no está cubierto.
El clásico ya se calienta
Buenos días a todo el mundo. Nos disponemos a ofrecer toda la información que aparezcan en las horas previas al partido del año, el que enfrentará al Barcelona y el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Es un partido clave para el desarrollo de la Liga, pues si el Barça gana o empata, será campeón de Liga.
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