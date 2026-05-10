Barcelona - Real Madrid, Clásico en directo: previa y última hora, hoy en vivo

En el palco también habrá pleno de autoridades. Confirmadas son las siguientes personas:

Rafael Yuste (Presidente FC Barcelona), Joan Laporta (Presidente electo FC Barcelona), Emilio Butragueño (Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid), Salvador Illa (Presidente de la Generalitat), Jordi Hereu (Ministro de Industria), Josep Rull (Presidente del Parlament), Jaume Collboni (Alcalde de Barcelona), Raimundo Rodríguez Roca (Teniente General del Ejército en Catalunya), Rafael Louzán (Presidente de la Real Federación Española de Fútbol), Javier Tebas ( Presidente de LaLiga), Joan Soteras (Presidente de la Federación Catalana de Fútbol), Jordi García ( Secretario de Estado de Industria), Berni Álvarez (Conseller de Deportes), David Escudé (Diputado del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputación de Barcelona y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona), David Pérez (Vicepresidente segundo del Parlament), Glòria Freixa (Secretaria primera de la Mesa del Parlament), Judit Alcalà (Secretaria cuarta de la Mesa del Parlament), Noemí Llauradó (Presidenta de la Diputación de Tarragona), Pedro Antonio Pizarro ( Jefe de la Guardia Civil en Catalunya), Manuel Rodríguez (Jefe Superior de la Policía en Catalunya), Miquel Esquius (Comisario jefe de los Mossos d'Esquadra), Abel García (Secretario general del Deporte), Olga Morales ( Alcaldesa de Viladecans), Roxana Mînzatu ( Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea), Enric Adell (Vicepresidente segundo de la Diputación de Tarragona), Joan Gaspart ( Expresidente FC Barcelona), Anderson Luis de Souza “Deco” (Director de Fútbol), Bojan Krkic ( Coordinador del Área de Fútbol), Enric Masip ( Miembro de la Comisión de Fútbol), José R. Alesanco ( Director de Fútbol Base), Juliano Belletti (Entrenador del Barça Atlètic), Juan Manuel Asensi ( Presidente de la Agrupación Barça Jugadores), Camilo Andrade ( Vicepresidente de Brand Marketing Nike), Alex Norström ( Co-Chief Executive Officer & Director Spotify), Markus Haupt ( CEO Seat y Cupra),. Ramon Agenjo (Consejero delegado de Damm), Ignacio Orce ( Presidente de Assistència Sanitària), B Ravintharan Balakrishnan (Vicepresidente ejecutivo Maybank), Xavier Antich ( Presidente de Òmnium Cultural), Antonio Cañete ( Presidente de PIMEC), Marc Murtra ( Presidente de Telefónica), John Elkan (Presidente de Ferrari y Stellantis), Eduardo Hutt ( Presidente de Latin Grammy), Xavier Pascual (Entrenador Barça de Baloncesto), Audie Norris (Embajador Barça de Baloncesto), Nikola Jokić (Jugador NBA), Olivia Smart ( Patinadora de la sección de patinaje artístico del FC Barcelona – Finalista en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 en la modalidad de danza), Tim Dieck ( Patinador de la sección de patinaje artístico del FC Barcelona – Finalista en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 en la modalidad de danza), Sara Conti( Patinadora artística olímpica), Jean-Luc Baker (Patinador artístico olímpico), Pablo Larrazábal ( Golfista), Mauricio Sulaimán ( Presidente del World Boxing Council (WBC)), Sandor Martín ( Boxeador), Olivia Rodrigo (Cantante y compositora – Protagonista camiseta del Clásico). Nathy Peluso (Cantante y compositora), Antonio Díaz “El Mago Pop” (Ilusionista), David Muñoz (Estopa), Jose Muñoz ( Estopa), Miquel Barceló (Artista), Manel Castells (Sociólogo y exministro de Universidades), Mariana Mazzucatto (Economista).