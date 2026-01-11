¿Por qué Eric Garcia lleva máscara?

Eric García está siendo uno de los protagonistas en la final de la Supercopa de España. Más allá del excelso nivel al que viene rindiendo en los últimos meses, los seguidores menos habituales han notado que el defensa catalán ha saltado al césped con una máscara protectora facial como consecuencia de la fractura nasal sufrida en el encuentro de Champions frente al Brujas del pasado més de noviembre.

La acción se produjo en el tramo final del partido, cuando el central recibió un cabezazo involuntario del delantero belga Romeo Vermant en una disputa aérea. El golpe, directo en la nariz, le provocó una fuerte hemorragia y obligó a los médicos del Barça a intervenir de inmediato.

Tras ser sustituido por Pau Cubarsí, Eric fue trasladado a un hospital de Brujas, donde las pruebas confirmaron la fractura. El propio jugador, todavía en el estadio, reconoció ante los micrófonos de Movistar+ que el impacto había sido “muy fuerte” y que temía tener la nariz rota. De regreso a Barcelona, los servicios médicos del club confirmaron el diagnóstico y optaron por una solución habitual en este tipo de lesiones: el uso de una máscara.

Eric Garcia es sustituido en el Club Brujas - Barça de la Champions 2025/26 / Dani Barbeito

Fabricada con fibra de carbono, esta protección evita el contacto directo en la zona lesionada y permite al futbolista entrenar y competir sin riesgo de agravar la fractura. El diseño se adapta a las facciones del jugador y apenas pesa unos gramos, de modo que no afecta a su visión ni a su rendimiento. No será la primera vez que un jugador azulgrana recurre a este tipo de máscara: Pau Cubarsí ya la utilizó el pasado noviembre.

La máscara ha sido clave estos últimos meses para que el jugador pueda jugar y la defensa no se vea afectada. Eric ha demostrado que atraviesa su mejor momento en el Barça y que, incluso con la cara cubierta, puede defender la portería azulgrana.