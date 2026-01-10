La anécdota de Eric Garcia con un periodista árabe

Eric Garcia fue el futbolista elegido por el FC Barcelona para comparecer en la rueda de prensa oficial previa a la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Eric estuvo impecable, en su línea habitual de capitán en la sombra, pero la línea de corrección se rompió en la última pregunta.

Ya habían preguntado los enviados especiales españoles cuando le tocó el turno a un periodista local. La sorpresa llegó cuando la cuestión se salió de todos los cánones imaginables.

No le cuestionó sobre el público local, sobre el cariño notado o cómo esperaba el ambiente en la final en la que se espera una atmósfera favorable al conjunto madridista. No. La pregunta tuvo un cariz distinto.

El periodista árabe no entró en ningún tema de interés social. Le cuestionó que su ilusión era hacerse un selfie con el futbolista y si podía cumplir con este sueño. Eric Garcia se lo tomó con buen humor y posó con el representante de los medios de comunicación de Jeddah.

Esta fue la divertida manera en que Eric Garcia abandonó la sala de prensa antes de unirse de nuevo con sus compañeros en la concentración previa al choque.

Eric Garcia ha ganado mucho protagonismo esta temporada hasta el punto de convertirse en el futbolista más utilizado por Hansi Flick. El de Martorell ha superado momentos de mucha dificultad en el Barça desde que llegó del Manchester City hasta el punto que se marchó durante una temporada cedido al Girona.

Ahora, con los 25 años recién cumplidos, Eric Garcia es un jugador vital para entender el Barça de Flick y que pueda desarrollar el juego intenso de presión para agobiar a los rivales.