Otra remontada para seguir con la racha de victorias

Estaba obligado el Barça a responder al Real Madrid tras la sexta victoria seguida de los blancos en Liga para no quedar a más de un partido de ellos. El campeonato todavía está en su fase inicial, pero parece que pocos puntos perderá el equipo que acabe campeón ante los conjuntos de media tabla para abajo. Y lo hizo el equipo de Hansi Flick ante un Real Oviedo que luchará por no perder la categoría que logró el pasado verano tras 24 años de ausencia en la misma. Eso sí, con sufrimiento y debiendo remontar en la segunda parte como ya tuvo que hacer ante el Levante. Una muestra más que no es nada fácil ganar fuera de casa.

No jugaba el Barça en el Carlos Tartiere desde 2001. Había ganas de ver a los azulgranas y se llenó el recinto carbayón. No defraudó el partido a pesar de que ambos equipos presentaron un once con novedades y rotaciones debido a un calendario muy apretado. Flick acumulaba las bajas de Lamine, Balde, Gavi y Fermín y dejó en el banquillo a Koundé, Frenkie de Jong y Lewandowski. Salió ambicioso el equipo local, forzando hasta cuatro saques de esquina en los primeros seis minutos de juego. Empujaba la afición a los suyos hasta que el de casi siempre, Pedri, tomó las riendas del partido.

No fue suficiente, de todos modos, para que el Barça, el equipo más goleador de la Liga, lograra marcar. En buena parte, por el acierto del portero local, Aarón Escandell. Hasta cuatro oportunidades claras tuvo el once azulgrana en la primera media hora de juego, disputada casi toda en terreno ovetense. Rashford, de nuevo titular, probó dos veces con su buen disparo, pero en ambos topó con Aarón. Lo mismo le pasó a Araujo en un balón que el guardameta sacó milagrosamente en la línea tras levantarse rápido del suelo, desde donde había visto como un disparo de Raphinha se estrellaba en el palo. Y es que los locales, muy agazapados, no tapaban bien el balcón del área.

La excelente actuación de Aarón contrastó con un inexplicable error de Joan Garcia, el primero que comete desde que fichó por el Barça el pasado verano. Salió el catalán de su portería para interceptar un balón largo enviado a la espalda de los centrales. Lo controló y se complicó la vida. Lo perdió y Alberto Reina probó suerte desde muy lejos, acertando en una portería vacía. Marcaba el Oviedo, el peor goleador de la categoría, su segundo tanto en esta Liga y quedaba claro que el Carlos Tartiere no es un buen estadio para el de Sallent. Allí cometió también un grave error con el Espanyol en un play off de ascenso a Primera.

Para buscar la reacción, Flick dejó en el vestuario a Casadó tras el descanso como también había hecho en el partido ante el Levante. Aquella vez entró Gavi y en Oviedo fue De Jong quien se situó al lado de Pedri. A los diez minutos, el Barça logró la igualada en una jugada un tanto cómica. Araujo desbordó y centró por la banda, remató Ferran en semifallo, la tocó Aarón y Eric, casi sin querer, la metió en la portería al lado del palo.

Tras la igualada todo siguió igual, con el partido jugándose cerca del área local. Eso sí, con uno de los mejores goleadores del siglo ya sobre el terreno de juego. La primera que tuvo Lewandowski, la mandó, de cabeza, a la escuadra. El preciso centro, de De Jong. Le había salido bien la jugada a Flick. Los cambios habían funcionado. Tocó apretar los dientes en el último cuarto de hora ante el empuje local, con el multiusos Eric en el lateral izquierdo, pero los tres puntos volaron a Barcelona tras otro tanto de Araujo a la salida de un córner en el último minuto.