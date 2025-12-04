Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick

Nico Schlotterbeck, el central zurdo del Borussia Dortmund, es uno de los futbolistas que está encima de la mesa del Barça para el próximo proyecto deportivo. Es un futbolista que gusta muchísimo a Hansi Flick, que considera que podría suplir con creces la baja de Íñigo Martínez. Poco a poco se están despejando dudas sobre el codiciado internacional alemán y el Barça comienza a tener serias opciones de poder completar su incorporación. Schlotterbeck sigue decidido a no renovar y otras opciones que tenía sobre la mesa se le están cayendo por lo que el club blaugrana podría conseguir su incorporación a partir de junio.

Schlotterbeck termina contrato en el 2027 y, por ahora, todos los intentos del Borussia Dortmund para renovarle han sido infructuosos. El central ya anunció que deseaba pensarse mucho su decisión y está dando largas pese a que es uno de los futbolistas más queridos por la afición. Mientras tanto, su entorno ha ido tanteando opciones y sabe que hay un interés creciente del Barça. 'Bild' informa que Schlotterbeck ya habría descartado la posibilidad de fichar por el Liverpool, ya que el club inglés habría cancelado las negociaciones para ficharle. Le querían en este mes de enero, pero el Dortmund ahora no vende y se han retirado. El Bayern de Munich, que estuvo muy interesado en él, ha priorizado la renovación de Upamecano y no irá a por uno de los capitanes del Dortmund.

El Barça está bien posicionado para acabar llevándose a uno de los centrales con más proyección del mercado y Hansi Flick podría ser la gran baza para convencerle. El actual técnico del Barça le hizo debutar en la selección Alemana y hay buena sintonía entre ellos. Para el cuerpo técnico blaugrana, Schlotterbeck encajaría por su jerarquía defensiva, su buena salida de balón con la zurda y su personalidad sobre el terreno de juego.

En el club blaugrana sí consideran que Schlotterbeck es una operación interesante. Tiene 26 años, su progresión ha sido enorme y su situación contractual invita a un traspaso asumible aunque el precio final puede ser la clave. El Dortmund está presionando muchísimo al futbolista y están dispuestos a lanzarle una última propuesta económica para convertirle en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero el central parece que desea jugar en un equipo en el que pueda ganar grandes títulos. Si no renueva, el Dortmund podría optar por retenerle en su último año de contrato o sacarle al mercado para conseguir alguna prestación económica. Su tasación actual es de 40 millones de euros, pero el Barça no desea llegar a estas cantidades.

Otro de los centrales que está encima de la mesa de la dirección deportiva es el portugués Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa. Su situación contractual es la misma que Schlotterbeck, ya que termina contrato en el 2027 y no ha renovado. El Sporting sí lo va a vender si llega una buena propuesta y las relaciones con el Barça son muy buenas.