Bastoni duda y el Barça aprieta: la operación central debe definirse en mayo

El Barça va a echar el resto por Alessandro Bastoni. Es una decisión tomada y la prioridad absoluta para reforzar la defensa blaugrana de cara al próximo proyecto. Bastoni tiene el OK total de Hansi Flick y la operación iba bien encaminada con el futbolista prácticamente convencido de su salida y el Inter abierto a negociar ya que necesitan concretar una gran venta. El club blaugrana quiere dar velocidad a las negociaciones, pero Bastoni ahora duda. Según 'La Gazzetta dello Sport', el apoyo recibido por parte de la afición interista tras ganar el Scudetto y razones familiares, tanto él como su familia están muy apegados a la zona, ha dejado más indeciso que nunca a un futbolista que había llegado ya prácticamente a un acuerdo con el Barça para las próximas 5 temporadas.

El club blaugrana se comprometió a no avanzar en la operación hasta que el Inter hubiese ganado la Liga y esta semana se esperaban avances significativos. Es cierto que no ha habido aún contactos oficiales entre clubs y en el Barça esperaban una primera reunión entre Bastoni y su entorno con los responsables del Inter para dejar clara su voluntad de salida en este mercado de verano y su preferencia para jugar en el equipo blaugrana. Ese paso previo aún no se ha dado y en el Barça hay cierta prisa por concretarlo para poder negociar ya el precio final de la operación con el Inter.

En las últimas semanas, se han dado diversas tasaciones sobre el jugador, pero la realidad es que el Barça trabaja en una horquilla ya muy concreta que nunca superaría los 60 millones de euros. El Inter puede ponerse duro, pero creen que el precio realista del futbolista es claro y no van a pagar un sobreprecio teniendo en cuenta que acaba contrato en el 2028 y por ahora no ha escuchado ninguna oferta de renovación. La dirección deportiva del Barça ha ido muy de la mano con el entorno del futbolista en todo este tema y en el Inter tienen claro que si Bastoni da el paso, difícilmente podrán impedir su marcha.

Bastoni debe decidir de forma definitiva en los próximos días y en el Barça cree que, finalmente, se decantará por la opción blaugrana. Es cierto que los últimos días han estado plagados de momentos sentimentales, pero la situación del jugador en Italia es complicada a nivel social y el proyecto del Inter es inferior a nivel deportivo. También saldría ganando a nivel económico, por lo que sigue el optimismo. El club blaugrana apremia a su entorno porque, en el caso de que la operación caiga, el club debe activar otras opciones en un mercado que va a ser complicado porque muchos clubs tienen falta de central.

El Inter sí ha comenzado su juego de mercado asegurando que no tienen intención de vender a Bastoni. Los italianos son un maestros en el juego negociador, pero el Barça no va a entrar en culebrones de ningún tipo y su oferta, en el caso de que Bastoni de el OK, será definitiva. Todos está en manos del jugador y en el Barça se confía en que pueda ser uno de los primeros fichajes de cara al próximo curso.