Bastoni se pronuncia sobre el interés del Barça

A pesar de que Gerard Martín ha demostrado en las últimas semanas que es una opción de garantías para el perfil zurdo del eje de la zaga del FC Barcelona, la dirección deportiva blaugrana no ha dejado de tener esta demarcación entre sus posibles prioridades de cara a las próximas ventanas de fichajes. El equipo de Hansi Flick ha sufrido muchos problemas en defensa en el inicio de la temporada y Deco, como no podría ser de otra forma, tiene varios nombres encima de la mesa para reforzar la posición de central izquierdo que dejó 'huérfana' Iñigo Martínez.

Tal como explicamos en SPORT hace unos días, uno de los nombres sondeados por el director deportivo del Barça es el de Alessandro Bastoni. El italiano, ‘jefe’ de la retaguardia del Inter de Milán, es uno de los defensas mejor valorados del planeta (80 millones de euros de tasación, según el portal especializado 'Transfermarkt'). Y uno de los culpables de la magnífica temporada pasada que cuajó el equipo 'nerazzurro', por aquel entonces dirigido por Simone Inzaghi (finalista de Champions).

El Barça ha sondeado la situación de Bastoni y ha llegado a contactar con su entorno, pero ha llegado a la conclusión de que ahora mismo es inalcanzable por cuestiones económicas. De momento, el interés no ha ido más allá. A pesar de ello, el futbolista ha sido preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa de Italia entre el Inter y el Bolonia. El zaguero se ha mostrado "orgulloso" de los rumores, pero ha dejado claro que, de momento, no piensa en una salida.

"Me hacen sentir orgulloso estos rumores. Igual que lo leéis vosotros, yo también lo hago. Quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero no hay nada. Soy feliz en el Inter y no tengo ningún problema aquí. No me centro en las noticias", ha declarado Bastoni.

Ahora mismo parece extremadamente complicado que el Barça pueda acometer una operación en el corto plazo de estas características, pues el central italiano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y él mismo ha reconocido que no se plantea un cambio de aires. No es menos cierto, sin embargo, que a Deco le gusta mucho y que, tarde o temprano, especialmente teniendo en cuenta el estado de Ronald Araujo, el club deberá acudir al mercado para reforzar la defensa.