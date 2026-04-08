El Inter "se ríe" de una posible oferta del Barça por Bastoni de 50 millones de euros

Sigue el culebrón Alessandro Bastoni. El interés del Barça por el central del Inter de Milán está destapando todo tipo de rumorología, pero la realidad es que por ahora el club blaugrana no ha realizado contacto directo con el club italiano para sondear el precio final de la operación. En el Inter son conscientes del ruido que hay sobre el futbolista por los contactos entre el Barça y el entorno del futbolista, pero no ven nada creíbles las cifras que se están filtrando en los últimos días. 'Tuttosport' revela que los dirigentes del Inter "se ríen" de una posible oferta del Barça por 50 milllones de euros por Bastoni, ya que son cifras demasiado bajas para la tasación del jugador. Los italianos sí estarían dispuestos a negociar con condiciones.

Lo primero que exige el Inter es que sea el propio Bastoni el que de un paso adelante y comunique su intención de abandonar el club. Por ahora no lo ha hecho y no tienen claro que lo haga ya que el central está dudando. Si sale del Calcio solo lo haría para ir al Barça, pero también le atrae la idea de renovar y convertirse en capitán del Inter en un futuro no muy lejano. Es cierto que el interés del Barça le gusta, que considera que podría ganar títulos europeos en el club blaugrana y que su situación en Italia es complicada tras la simulación que provocó la expulsión del jugador de la Juve Kalulu. A eso se le suma su expulsión decisiva con Italia en el partido que dejó a su país fuera del Mundial. Los pitos e insultos que recibe Bastoni en cada campo de Italia podrían ayudar a que tome la decisión de irse para iniciar un nuevo ciclo en Barcelona.

A partir de ahí, el Inter espera que haya una negociación clara sobre cifras más altas. 'Tuttosport' asegura que fuentes internas del Inter hablan de un precio de 60 millones de euros más variables que puedan ser asumibles. La cotización de Bastoni alcanza los 80 millones de euros, pero tiene contrato hasta el 2028 y no ha renovado por lo que este puede ser el verano en el que los italianos deberían hacer caja si desean venderle. Todas las partes insisten en que todavía no ha habido propuesta inicial alguna a la espera de que las cosas se calmen y el futbolista tenga claro al cien por cien que desea salir. En el Barça hay optimismo en este sentido porque Bastoni sí estaría por la labor de vestir de blaugrana.

El Barça, en prinicipio, le gustaría explorar una fórmula de pago en la que se incluyese a algún futbolista para rebajar la cifra final de la operación. Hay nombres que están encima de la mesa y el que le encajaría más al Inter es Gerard Martín, aunque ahora el canterano parece intocable para Flick. Desde Italia surgen nombres como Casadó o Ferran Torres, pero todavía no se ha llegado a este punto y, además, los futbolistas implicados deberían dar el OK a este intercambio. Todo está en fase embrionaria y el Barça ahora lo que quiere asegurarse es el OK total del central para afrontar una negociación con el Inter que puede ser más complicada de lo esperado.