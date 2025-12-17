La bala en la recámara del Barça para renovar a Lewandowski

Nos acercamos al cambio de año y a partir del 1 de enero, los futbolistas cuyo contrato se extinga el 30 de junio podrán negociar sin restricciones con los clubes que deseen. Entre la larga lista de futbolistas que quedan libres a final de temporada encontramos a Robert Lewandowski: tras cuatro cursos como blaugrana, el delantero polaco podría poner punto y final a su etapa en la capital catalana; aunque todos los escenarios siguen abiertos en estos momentos.

Cuando finalice el presente curso, el '9' del Barça estará a punto de cumplir 38 años y el guion parecía estar predestinado a que club y futbolista separarían sus caminos. Sin embargo, los increíbles registros que firmó el curso pasado (42 goles y tres asistencias en 52 encuentros) dejaron la puerta entreabierta a una posible prolongación contractual. Todo quedaba a la espera de comprobar su nivel este año.

El club no quiere precipitarse a la hora de tomar una decisión con el futuro de Lewandowski porque intervienen muchos factores: su rendimiento esta temporada y el de Ferran Torres, la capacidad de encontrar un relevo de garantías y rendimiento inmediato en el mercado de fichajes, la posible salida de algún peso pesado en verano y la situación económica de la entidad catalana con el cierre de campaña (regreso al Spotify Camp Nou y a la norma 1:1, entre otras variables).

No hay que olvidar, sin embargo, que Robert Lewandowski tiene uno de los contratos más elevados del vestuario, cuya cifra bruta anual rondaría los 20 millones de euros y con los bonus correspondientes podría llegar a superar los 26 'kilos'. Mantener este salario no entra en los planes del área financiera del club blaugrana, pero el área deportiva podría apostar por su continuidad un curso más.

Cambios en el control económico

LaLiga tiene previsto dar entrada a una serie de cambios normativos en el control económico de la competición. Entre ellos, el artículo 103 habilita a que un club pueda renovar a un jugador por una temporada sin someterse a requisitos. Eso sí, el importe no debe superar el 8% del Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Es una especie de 'wild card', como la denomina LaLiga, que se podrá usar con un único futbolista. En este caso, operaría en el caso de una posible renovación de Lewandowski con el Barça, a quien se le podría renovar por una cifra notablemente inferior a la que percibe actualmente.

Otro caso azulgrana, como el de Lamine Yamal motivó la renovación de canteranos para protegerlos. Un comité valorará sí ha existido una explosión de un jugador de la base para que pueda prolongarse su contrato. También se permite ya pasar el beneficio de ciertas operaciones a las siguientes campañas, por ejemplo, con el objetivo de aprovechar oportunidades de mercado que surjan en medio de la temporada.