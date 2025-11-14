Lewandowski decidirá "pronto" su futuro

Robert Lewandowski está en un momento trascendental de su carrera deportiva. A los 37 años y disputando la última temporada de las cuatro que firmó cuando llegó al Barça, el polaco sigue disfrutando del fútbol, pero tiene claro que deberá tomar una decisión pronto sobre su futuro. En una entrevista concedida a 'TVP Sport', el '9' reconoce que se encuentra en un momento de reflexión importante y confirmó que en breve anunciará sus intenciones: "Pronto estaré listo para decidir qué camino quiero tomar y veré cuáles son mis opciones", confesó.

"Estoy tranquilo. No sé dónde estaré ni qué querré hacer dentro de unos meses. No tengo que hacer nada y no tengo prisa", reflexiona, aunque es consciente de que los próximos meses serán importantes. No sufre la presión con la que ha lidiado durante toda su carrera a la hora de decidir dónde jugar, pero tampoco quiere que se demore demasiado, explica durante la concentración con la selección polaca.

Lewandowski celebra su primer gol durante el encuentro entre Celta y Barça / EFE

El polaco firmó con el Barça en 2022, algo que supuso un nuevo reto: "El traslado a Barcelona y la vida en una cultura diferente también me cambiaron", asegura. Una de las realidades que más le sedujo y así sigue siendo fue integrarse en una plantilla tan joven: "Me anima mucho saber que en el Barcelona hay muchos chicos jóvenes mayores de 18 años. Me dan una inyección de energía. Me siento muy bien entre ellos. Recuerdo cuando era adolescente y lo que hacía a su edad. Soy mayor que los padres de algunos de mis compañeros. Me tratan como a un padre. Es curioso, pero muy positivo", celebra.

Ya es el máximo goleador del Barça esta temporada

Desde su llegada, Lewandowski ha anotado 108 goles en 158 partidos y ha sido pieza clave para ganar dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, logró el Pichichi en su primer año como blaugrana. Esta temporada, pese a que los problemas físicos no le han dejado participar con la regularidad que le habría gustado, es ya el máximo goleador del equipo con siete tantos. En parte, gracias al 'hat-trick' logrado ante el Celta en Vigo en el último encuentro antes del parón internacional.

Renovar o no renovar, sin embargo, no depende solo de él. También el Barça deberá decidir si le ofrece alargar su vinculación. En tal caso, Lewandowski deberá decidir. Está en un momento vital importante y su elección no solo dependerá del fútbol, sino de otros elementos que también influirán. Lo tiene claro y su futuro no dependerá de factores "solo a nivel deportivo, sino también emocional". Eso sí, asegura que será "pronto".