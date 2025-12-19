Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sorprendente escapada de Lewandowski

El delantero del FC Barcelona se desplazó este jueves hasta Varsovia para recibir una distinción a manos del ministro de asuntos exteriores

Robert Lewandowski viajó a Polonia para asistir a una gala conmemorativa del 70º aniversario de Totalizator Sportowy, de la que es embajador. Durante la ceremonia, celebrada en el hotel DoubleTree by Hilton de Varsovia, el delantero del Barça recibió una mención honorífica.

El blaugrana recibió la medalla 'Bene Merito' de manos del viceprimerministro Radosław Sikorski. Esta distinción es otorgada por el Ministro de Asuntos Exteriores a personas que han promovido a Polonia a nivel internacional, se estableció en 2009.

Robert Lewandowski y el resto de embajadores de Totalizator Sportowy, quienes recibieron la insignia Bene Merito / .

El delantero del FC Barcelona no es el primer deportista que recibe esta distinción. Łukasz Fabiański, Czesław Lang y Agnieszka Radwańska, entre otros, ya recibieron anteriormente dicha insignia. El jueves también lo recibieron Marcin Gortat, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska, Jakub Przygoński, Łukasz Różański, Katarzyna Zillmann, Piotr Żyła y Roman Paszke.

"Un premio como este siempre es algo grandioso y maravilloso. Me siento orgulloso de ser polaco e intento apoyar a nuestro país en el extranjero. Cada vez más gente me pregunta si las cosas han cambiado tanto en Polonia, si las cosas son realmente así. Y es fantástico que Polonia se esté desarrollando y que vayamos por buen camino. Es maravilloso ser polaco y un gran orgullo", declaró Lewandowski.

