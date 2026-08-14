El Barça cierra la venta de Jofre Torrents al Ajax

El FC Barcelona ha cerrado la venta de Jofre Torrents al Ajax a cambio de unos seis millones de euros, entre fijos y variables, por el 50% de los derechos del futbolista. El lateral de 19 años viajará en las próximas horas a Ámsterdam para superar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, que lo vinculará al conjunto neerlandés para las siguientes cuatro temporadas.

El acuerdo entre clubes se cerró este jueves por la noche, momento en el que se firmaron los documentos del traspaso. Jofre Torrents, que aterrizó en La Masia en 2017, con solo 10 años, pondrá punto y final a su etapa en la disciplina azulgrana con cuatro partidos oficiales en el primer equipo, todos ellos el curso pasado, además de los amistosos contra el Europa y el Birmingham City durante esta pretemporada.

Flick ha hecho debutar a Jofre Torrents / FCB

El futbolista está a la espera de la autorización por parte del club para viajar hasta Ámsterdam en las próximas horas o mañana y, así, superar las pertinentes pruebas médicas y firmar su nuevo contrato. Si no recibe el permiso próximamente, se trasladaría a la capital neerlandesa este domingo para ver desde el estadio el encuentro de sus nuevos compañeros y, ya el lunes, pasaría el reconocimiento. El Ajax del también exazulgrana Ter Stegen recibe al Heerenveen a las 16:45 horas en la segunda jornada de la Eredivisie.

Con su venta, Deco aún tiene pendientes, como mínimo, cinco marchas más antes del cierre de mercado. Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués, Guille y Toni Fernández, que han entrenado al margen del grupo estos últimos días para evitar una lesión como la de Bardghji, continúan en la rampa de salida, pues no cuentan para Hansi Flick.

Jofre Torrents, por su parte, afrontará su primera experiencia fuera de España en un club exigente, donde competirá por un puesto con Caio Henrique, fichado este verano por 10 millones de euros. El Ajax, además de competir en liga y copa, disputa la Conference League, en la que se encuentra en la ronda de playoffs. Si superan al Sion suizo, se clasificarán para la fase de liga.