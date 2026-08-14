El Al-Hilal se la juega al Barça: cambia las condiciones del traspaso de Cancelo

El FC Barcelona, nada más finalizar la temporada, se puso manos a la obra para negociar con el Al-Hilal el regreso de Joao Cancelo a la disciplina azulgrana, quien había dejado gratas sensaciones a las órdenes de Hansi Flick en el tramo final. Pese a que el acuerdo entre clubes parecía cerrado a cambio de 10 millones de euros, el conjunto árabe ha cambiado las condiciones del traspaso y ahora reclama 15 'kilos', según el medio saudí 'Al Yaum'.

El Al-Hilal ha incrementado sus exigencias después de que Simone Inzaghi, entrenador del club saudí, lo dejara fuera de la convocatoria para el estreno liguero. El técnico italiano, que no cuenta con el portugués, no lo ve con un tono físico adecuado para competir en el encuentro de esta noche contra el Al-Faisaly, pese a que acumula una semana de entrenamientos con el resto de sus compañeros.

La 'storie' que ha publicado Joao Cancelo en sus redes sociales este viernes / Instagram

El lateral de 32 años, por su parte, sigue con sus 'guiños' al Barça desde la distancia. Hace una semana publicó una fotografía en sus redes sociales con la elástica azulgrana, mientras que durante la mañana de este viernes ha vuelto a subir a sus 'stories' otra imagen con la indumentaria culé. Su deseo está claro desde que acabó el curso pasado, en el que marcó dos goles y repartió tres asistencias en 23 partidos: solo quiere jugar en el FC Barcelona, en lo que sería su tercera etapa en la capital catalana.

Sin embargo, el anhelo del futbolista topa con las exigencias del Al-Hilal, que le asignó el dorsal 20 para esta temporada. El club saudí ha cambiado las condiciones de la negociación con el Barça, según el citado medio. El acuerdo entre equipos estaba prácticamente cerrado en 10 millones de euros y solo faltaba por resolver unas cuestiones burocráticas.

No obstante, ahora el Al-Hilal, que va detrás de Marc Casadó, reclama 15 'kilos' para dejar salir al lateral portugués, que puede actuar en ambas bandas de la defensa. El tiempo se agota para Deco, pues el final de mercado se acerca y la operación para traer de vuelta a Cancelo se encalla.