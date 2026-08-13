Las carpetas calientes de La Masia: así están las salidas en el Barça

El temor a que un infortunio de última hora vuelva a frustrar una venta estratégica llevó a la cúpula del FC Barcelona a mover ficha en los despachos. La grave lesión de rodilla sufrida por Roony Bardghji este pasado lunes (justo cuando su traspaso estaba prácticamente encarrilado) encendió de inmediato las alarmas en el club. Perder la opción de ingresar traspasos clave a las puertas de la temporada por un contratiempo 'empujó' a la entidad tomó la decisión institucional de aislar a los futbolistas que deben salir para que trabajen de forma diferenciada.

Roony Bardghji tras pasar por quirófano / Instagram

Se trata de una medida adoptada directamente por la directiva y la dirección deportiva, y no por Hansi Flick. Aunque el técnico germano ya ha dejado claro quiénes entran en su planificación, la orden de apartarles del grupo principal responde a una política preventiva de club. La lista de futbolistas que se ejercitan al margen desde el martes está formada por Guille Fernández, Toni Fernández, Marc Casadó, Tommy Márquez y Héctor Fort, sumándose a Jofre Torrents, quien ya lo hacía desde el jueves al tener su marcha prácticamente sellada.

Para todos ellos, la etapa en el filial o en las categorías inferiores se da por cerrada (Casadó y Fort aparte, puesto que ya no jugaron en el filial el curso pasado). La consigna es acelerar sus salidas en este tramo decisivo del mercado estival mediante traspasos o cesiones ventajosas. A continuación, repasamos un poco cómo está la situación de mercado de cada uno de los implicados.

Tommy Marqués

En un principio no estaba destinado a salir e iba a ocupar la vacante de Marc Casadó, pero la llegada de Rodri cambia el panorama. Flick se ha decantado por Brian Fariñas como el otro pivote posicional, como informamos en SPORT, y eso deja a Tommy sin sitio.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

La necesidad de liberar 'fair play' y generar ingresos empuja a buscar un traspaso donde el Barça se guarde un porcentaje de futura venta y recompra. Se trabaja con la opción del Manchester City, aunque la operación no se prevé inminente.

Marc Casadó

Lleva meses en la rampa de salida después de que Flick le comunicase que no dispondría de minutos. Su paso a ejercitarse al margen es la confirmación definitiva de su situación. Mantiene un interés altísimo por parte del Al-Hilal de Arabia Saudí, club que ofrece un traspaso interesante económicamente y que el propio jugador ve con buenos ojos, aunque la transacción aún no se encuentra cerca de concretarse.

Jofre Torrents

Es el caso más avanzado del grupo. Su acuerdo con el Ajax está cerrado a falta de la burocracia final y firmará por cuatro temporadas. El montante de la operación alcanzará los 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos en caso de cumplir objetivos, reservándose el Barça una cláusula de recompra.

Héctor Fort

Tras su cesión en el Elche, arrancó la pretemporada con la intención de hacerse un hueco, pero Flick parece que se decanta por Xavi Espart para el lateral derecho. Al no sentir predilección por su perfil, la idea es traspasarlo manteniendo un porcentaje de venta futura.

Héctor Fort, en la pretemporada con el Barça. / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

No le faltan pretendientes de nivel: Inter de Milán, equipos de la Bundesliga, varios clubes de LaLiga y propuestas en la Premier League como Everton o Fulham.

Toni Fernández

A pesar de haber debutado con Flick el curso pasado, la enorme competencia en la mediapunta y el extremo le ha dejado sin hueco en el primer equipo. Con su etapa en el filial finiquitada, se contempla una salida en forma de cesión o un traspaso donde el club retenga un porcentaje alto sobre él. Mantiene un cartel atractivo en la Bundesliga y la Premier League. Pretendientes no le faltan.

Guille Fernández

Aunque ha sido una de las gratas sensaciones de la pretemporada en los entrenamientos, Flick considera que tampoco tiene sitio en la plantilla. El plan inicial era renovar por cuatro o cinco años (acaba contrato en 2027) y salir cedido. Ahora veremos cómo se resuelve su salida una vez ha quedado claro que no tiene hueco en el primer plantel.

Fermín es felicitado por Guille Fernández tras marcar / Dani Barbeito

Tras rechazarse en enero una fuerte propuesta del Newcastle, Guille sigue manteniendo un gran cartel en el mercado y propuestas también de Inglaterra (el Newcastle sigue apretando) y también en España.

Álvaro Cortés

Flick ya le ha comunicado que cuenta con él y que puede tener protagonismo. De todas formas, el hecho de que el Barça no se cierre en banda a incorporar un central aún podría variar la hoja de ruta. En principio, la idea es que siga. Él quiere triunfar de azulgrana, pero también una garantía de que tendrá oportunidades. Debe decidirse aún al 100%.

Brian Fariñas

Ya informamos en SPORT que el de Benicarló, que tuvo pie y medio fuera y con todo hecho con el Girona, seguirá, a priori, en el primer plantel. A Hansi le ha gustado lo que ha visto, la madurez y la toma de decisiones, y con la salida de Tommy y de Casadó piensa que puede tener protagonismo en la rotación.

Y 'bonus track' para Aron Yaakobishvili. Desde principio del verano estaba claro que, tras volver de préstamo del Andorra, su destino era otra cesión o un traspaso. Ha tenido incidencia en esta pretemporada, pero va a salir en breve. 'MD' informaba recientemente que lo tenía muy adelantado con el Almería. El Barça puede ingresar 2-3 millones de euros.