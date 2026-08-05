Jofre Torrents se va traspasado del Barça al Ajax: firmará cuatro años

El FC Barcelona sigue trabajando para la confección de la plantilla definitiva del equipo para la temporada 2026/27. La secretaría técnica tiene todavía varios frentes abiertos, tanto en el apartado de entradas como de salidas. El objetivo es acelerar todas las carpetas a lo largo de las próximas semanas. Hansi Flick todavía espera la llegada de un '9' y hay varios futbolistas a los que se busca salida.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

En este sentido, uno de los jugadores que abandonará la disciplina barcelonista las próximas horas es Jofre Torrents. Estas últimas semanas se ha hablado bastante acerca de su futuro y de la posibilidad más que firme de buscarle una salida para que se foguee. Siempre manteniendo el control sobre él, puesto que en las oficinas del Barça hay esperanzas depositadas en su evolución y futuro y se le quiere monitorizar.

Según ha podido saber SPORT, Jofre se marcha traspasado finalmente al Ajax. El Barça se guardará un 50% de una futura venta y el traspaso puede alcanzar los seis millones de euros contando una serie de bonus por objetivos. El lateral firmará por cuatro años por la entidad neerlandesa (hasta 2030), que apuesta fuerte por una de las grandes promesas de La Masia. Se ultiman detalles para hacer oficial, probablemente este jueves, la operación.

Además, el club azulgrana se guarda una recompra por el futbolista. Una fórmula que había avanzado hace unos días Nil Solà en la SER y que se ha confirmado en unas negociaciones que se han acelerado este jueves.

Titular en Birmingham

Jofre fue titular el otro día en el amistoso ante el Birmingham en Saint Andrews y lleva desde el día 13 de julio. Hansi conoce bien al futbolista de La Selva del Camp, que debutó el curso pasado en Mallorca con el primer equipo y que tuvo minutos a lo largo de la temporada. Jofre sufrió luego un percance físico, pero acabó de nuevo en dinámica del primer equipo.

Jofre, sonriente durante las pruebas médicas / Marc Graupera

En el club se ve la opción del club 'ajacied' como un destino ideal. Por el estilo de juego del equipo neerlandés, por las buenas relaciones existentes (Ter Stegen acaba de recalar también en la capital neerlandesa). La figura de Míchel también se ve como un factor importante. El vallecano ha dejado claro estos años en el Girona su predilección por el juego de posesión, algo que, sin duda, puede beneficiar a Jofre.

Después de romperse el cruzado en septiembre de 2023, Jofre pasó por un proceso muy complicado con apenas 17 años. Costó volver, lógicamente, y volver a coger el ritmo. Hace dos temporadas sufrió algunas lesiones que le impidieron rendir en todo su esplendor, pero, aun así, terminó como un tiro enlazando nueve titularidades seguidas en Primera RFEF con el filial y pese a estar aún en edad juvenil. Flick lo llamó el pasado verano para realizar la pretemporada y fue pasando cribas hasta debutar en Mallorca un 17 de agosto de 2025 que guardará siempre en su retina.

Tommy y Jofre, en una imagen entrenando con el primer equipo / Dani Barbeito

La idea de la entidad catalana es ir monitorizando la evolución de Jofre a lo largo del próximo curso a las órdenes de Míchel. El Barça mantiene un control sobre él en una operación que tiene bastantes paralelismos con la de Jan Virgili del curso pasado. El de Vilassar se marchó por 3,5 millones y el club azulgrana se guardó un 40% de una futura venta.