¡Maresca habla sobre la salida de Rodri al Barça!

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, habló en rueda de prensa a 48 horas de la final de la Communty Shield ante el Arsenal, y se pronució directamente sobre el futuro de Rodri, que está negociando su salida al Barça. Maresca fue muy claro en este tema y dejó absolutamente la puerta abierta a su fichaje por el club blaugrana: "Para empezar, el mercado de fichajes está abierto; podemos comprar jugadores, podemos vender jugadores, cualquier cosa puede pasar. Acabo de ver a Rodri en el edificio, le di un fuerte abrazo, se le ve bien, así que veremos qué pasa...se está hablando. Es lo que puedo decir".

Maresca también incidió en que si alguien importante sale, alguien debe entrar, pero no quiso referirse directamente a Enzo Fernández, jugador del Chelsea que desea firmar el City en lugar de Rodri: "Sin duda, hay cosas que debemos hacer [en el mercado de fichajes]. Ahora bien, no sé cuántas; puede ser una, pueden ser dos, también depende de si hay jugadores que se van a marchar. En este momento, una vez más, tengo que darles la misma respuesta desde el primer día y siempre será la misma: Enzo es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores. Del mismo modo, no creo que sea correcto que otros clubes hablen de nuestros jugadores. Por eso no voy a decir nada sobre jugadores que no están con nosotros.", comentó

Maresca habría dado la autorización para la salida de Rodri al Barça siempre que el club le traiga un recambio de primer nivel. El City está negociando el fichaje de Bouaddi (Lille) y también de Enzo Fernández, pero son dos operaciones muy complicadas por el alto precio que se está pidiendo por estos futbolistas. Ese puede ser el motivo por el que el equipo inglés está apretando tanto en el traspaso de Rodri ya que el objetivo es poder cuadrar los números a final de mercado.