Luis Suárez, plan B del Barça por si no ficha Julián Álvarez

Nuevo nombre para la delantera del Barça y este tiene visos de poder ser el elegido en el caso de que Julián Álvarez no acabe como blaugrana. La dirección deportiva del Barça está estudiando la posibilidad de fichar a Luis Suárez como '9' del equipo tras analizar el mercado de delanteros centros. El futbolista colombiano ha realizado una excelente temporada goleadora en Portugal y lo másm importante es que tiene un precio fijo de salida ya que su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros, cifra que el conjunto portugués no piensa negociar ya que ha rechazado propuestas de clubs de la Premier y de Arabia Saudí en los últimos meses.

Luis Suárez estaría en la lista de jugadores monitorizados por la secretaría técnica, tal y como ha explicado Fabrizio Romano. SPORT ya explicó hace unas semanas que el delantero fue ofrecido por su representante Fali Ramadani, cercano al club blaugrana en los últimos años. Su nombre quedó encima de la mesa y los analistas blaugrana han estado acelerando los análisis del delantero como una posibilidad real en el caso de que Julián no pueda salir del Atlético.

El delantero colombiano fichó por el Sporting de Lisboa procedente del Almería y pagaron casi 28 millones de euros. El conjunto andaluz se reservó un diez por ciento de la plusvalía en caso de venta, algo que puede suceder ya este verano. En España tuvo una última temporada espectacular marcando 28 goles. Pero en el Sporting ha ido a más y el pasado curso anotó 32 goles en 44 partidos convirtiéndose en la figura del equipo y haciendo olvidar a Gyokeres. Suárez tuvo intervenciones de mérito en la Champions.

Luis Suárez es un delantero rápido, con juego combinativo y que se mueve bien entre líneas. Es el perfil que está buscando el Barça para la figura de su delantero centro, pero el precio marcado tambén es alto para un jugador que debe dar un salto definitivo. Hay interés real sobre el futbolista porque en este caso sí se le considera un futbolista hecho y con capacidad de adaptarse al Barça de forma inmediata.

El Barça baraja otras opciones de mercado, ya que en las últimas semanas han estado peinando el mercado. Otro de los delanteros que gustan es Tresoldi, del Brujas, pero ya es más una apuesta de futuro porque se ha destapado el pasado año, pero aún es muy joven. Deco ha movido mucho el mercado aunque aún piensa que la operación de Julián Álvarez es posible.

La relación entre Sporting de Lisboa y el Barça puede ser otro punto favorable. En los últimos años han realizado operaciones de mercado interesantes como la venta de Trincao y el Barça también estuvo cerca de colocar a Vitor Roque, aunque al final el brasileño prefirió volver a Brasil. El Sporting está interesado en alguno de los descartes jóvenes del Barça, por lo que el fichaje podría negociarse con alguna rebaja.