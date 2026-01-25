El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça

La salida de Dro hacia el PSG ha sido, sin duda, la noticia más impactante de este mercado de fichajes del Barça. Por inesperada y por su fulgurante decisión de marcharse de un club en el que estaba comenzando a sacar la cabeza a las órdenes de Hansi Flick. Todo se aceleró de forma determinante tras el partido de Copa ante el Guadalajara en el que el canterano se quedó sin minutos y muy frustrado por la falta de oportunidades en el equipo.

Dro fue, sin duda, la gran revelación de la pretemporada. Llegó sin hacer ruido y Flick le dio muchísimo protagonismo dejando entrever que iba a ser el próximo canterano en asentarse en el primer equipo. Y sus primeros meses durante la temporada así lo confirmaron. Fue titular ante la Real Sociedad en Liga y ante el Olympiacos en Champions, pero a partir de ahí perdió el aura.

La competencia en el centro del campo blaugrana es muy dura y una gestión complicada para Flick. El técnico alemán siempre se guía por el estado de forma de sus futbolistas y ha dado prioridad a los jugadores con dorsal de primer equipo en una fase del curso en la que el equipo logró reaccionar tras el KO liguero en el Bernabéu.

Dro solo jugó dos ratos ante Athletic, con el partido ya decidido, y Atlético de Madrid. Y estaba a la espera de la Copa para poder ganar protagonismo. Pero ahí llegó el jarro de agua fría. Flick se tomó muy en serio el duelo ante el Guadalajara el pasado mes de diciembre y Dro no tuvo ni un minuto en un encuentro que le costó mucho al Barça, pero que resolvió en la fase final.

Ese fue el punto de infelxión para que Dro tomase la decisión de salir del Barça y escuchar ofertas decantándose por la del PSG, club que llega agasajándole durante muchos meses. Ese día, Dro estaba dolido y enfadado por una situación que no entendía y ahí cambió su destino.

Dro ya no viajó a la Copa ante el Racing con la decisión absolutamente tomada de salir y al día siguiente acudió al despacho de Flick para comunicarle en persona que se marchaba sin especificar el destino. Sus motivos son claros y únicamente deportivos: no ve futuro en el Barça y prefiere no cortar su progesión en un curso que considera clave para su carrera.

Tampoco le agradó demasiado a Dro su participación en dos partidos con el filial, concretamente el derbi ante el Espanyol del 16 de noviembre y el duelo ante el Ibiza a principios de enero. Se veía en dinámica de primer equipo y no entendió, aunque aceptó bajar con el Barça Atlètic para ayudar.

Ahora solo queda que Barça y PSG acaben de acordar el precio definitivo del traspaso y la próxima semana Dro ya será historia en el club blaugrana.