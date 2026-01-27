Dani Olmo: "Es una pena lo de Dro, pero cada uno tiene sus motivos"

Lesionado Pedri, Dani Olmo sabe que tiene que dar un paso adelante, más aún ante el Copenhague, donde Flick tampoco podrá contar con el sancionado Frenkie de Jong. "Son bajas sensibles, pero no será excusa: Eric, Casadó, Bernal pueden jugar... y yo también he jugado en esas posiciones y no habrá problemas". Olmo deberá tener otro rol, más conectado con el juego que con el gol, pero asume el cambio con naturalidad.

"Mi posición favorita es la de '10'; es donde me muevo mejor; entre líneas, entre los centrales y los medios", reconoció de entrada. "Pero no tengo problemas en jugar un poco más atrás. Es verdad que es otro rol: Flick me pide que controle más el partido, que reciba más balones y haga jugar al equipo. Al final tienes más contacto con el balón pero donde me ponga el míster jugaré".

Olmo también explicó cómo es su relación con Flick y cómo se implicó en su fichaje al conocerlo de la Bundesliga. "Es un entrenador que me conocía de la Bundesliga y siempre me pide que sea yo. Cuando llegué, me dijo que por eso me había traído: por mi conocimiento del juego, por mi interpretación, por cómo controlaba el balón bajo presión y también por cómo llegaba al área y hacía sumar goles y asistencias al equipo. Te resumo lo que me pide y de mí depende seguir mejorando".

La compatibilidad con Fermín

Desde su fichaje por el Barça el nombre de Olmo ha estado siempre acompañado del de Fermín y una narrativa recurrente: la competencia entre los dos por una posición, la de mediapunta. Una relato que ha cambiado las últimas semanas, donde los dos están compartiendo más minutos. Fermín ha sido noticia en las últimas horas por su renovación y Olmo ha destacado la complicidad entre los dos, a pesar de que a menudo compitan por una posición.

"Me alegro muchísimo por él. Es un jugador increíble y un compañero que me llevo de maravilla. Es una buena noticia para el club y el vestuario. Es una relación magnífica dentro del campo ahora tenemos más oportunidades de jugar los dos juntos y hemos demostrado que somos compatibles".

Olmo también se refirió a la inesperada salida de Dro, un futbolista que, como Olmo en su día, también ha decidido salir del Barça para seguir con su carrera. "Cada uno tiene sus motivos. Yo tenía los míos, Dro tiene otros. Es una pena, porque es una apuesta de club, estaba en dinámica. Desearle lo mejor".

Las comparaciones de Lamine con Messi

Más tajante se mostró cuando le preguntaron por la comparación entre Messi y Lamine. Además el ex del Leipzig bromeó con su colaboración en el gol acrobático del delantero ante el Oviedo. "¿Del pase no se dice nada, no? Lamine tiene su camino, él lo sabe. Compararlo con Messi es una locura, aunque Lamine es un espectáculo, nos da mucho, pero nos va a dar mucho más en un futuro. Estamos ahí para ayudarlo, para hacerlo mejor. Si juega bien el equipo va a ganar, es una cosa colectiva".

Ante el Copenhague se espera que Lamine vuelve a ser titular al lado de Olmo. El ex del Leipzig está convencido de que su mejor versión aún está por llegar. "Estoy contento, pero aún puedo sacar una mejor versión de mí mismo. He tenido más continuidad y más acierto. Aún puedo mejorar en muchísimos aspectos y la mejor parte de la temporada está por venir".