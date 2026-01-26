La despedida de Dro al barcelonismo y el saludo al PSG

Dro Fernández ya posa, desde las 22.00 horas de este lunes, con la camiseta del París Saint-Germain. Barça y PSG anunciaron el acuerdo por el traspaso del centrocampista, que firmó por la entidad parisina hasta 2030 y lucirá el dorsal '27' en su nuevo club. Aunque las cifras del contrato no se han hecho oficiales, están en torno a los 8,2 millones de euros.

"El PSG es un club inmenso que he seguido desde niño"

Por un lado, Dro efectuó sus primeras declaraciones como futbolista del PSG. Estas fueron sus declaraciones:

"Estoy muy feliz y orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club inmenso que he seguido desde niño, donde grandes leyendas han dejado su huella. Hoy tengo muchísimas ganas y motivación para jugar y darlo todo por esta camiseta", declaró el centrocampista.

"El Barça y La Masia vivirán siempre dentro de mí"

Paralelamente, el de Val Miñor se despidió del barcelonismo con un mensaje en sus redes sociales que reproducimos a continuación:

"Hola culers,. Llegué con tan solo catorce años a La Masia, con el sueño de algún día vestir la camiseta del primer equipo del Barça. Tras casi cuatro temporadas inolvidables, hoy me toca tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida: decir adiós al club que ha sido mi casa durante los últimos años. Dejo atrás muchas amistades, aprendizajes у recuerdos que me acompañarán siempre", dijo para empezar.

Dro se dirigió al barcelonismo / Instagram

Para proseguir: "Estaré eternamente agradecido a todos los miembros del club y, en especial, a mis compañeros, por cada momento compartido dentro y fuera del campo. Es difícil expresar con palabras todo lo que siento por este club y por esta ciudad, que siempre llevaré en el corazón".

Y la parte final: "Aunque hoy tome un camino diferente, os seguiré apoyando y animando como uno más, esté donde esté. El Barça y La Masia no solo han sido parte de mi camino, sino que vivirán para siempre dentro de mí. Gracias por todo. Visca el Barça i visca Catalunya, sempre".