Flick: "He cambiado de opinión sobre Dro"

Durante la rueda de prensa previa al Elche - Barça de LaLiga 2025/26 una de las preguntas que se formularon a Hansi Flick, como era de esperar, giró en torno a la reciente salida del canterano Dro Fernández al PSG en este mercado de de fichajes de invierno. El técnico del Barça, que en ocasiones anteriores se había mostrado muy contrariado con la decisión que había tomado el joven futbolista gallego, estuvo en esta ocasión más comedido al respecto aunque no fue excesivamente duro a la hora de juzgar al chico.

Flick, con un tono calmado, sorprendió cuando aseguró que "he cambiado de opinión", en relación al fichaje de Dro por el PSG y su actitud. "No quiero decir nada al respecto. Me encanta Dro, pero obviamente estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta".

El técnico alemán, pese a todo, reiteró que su apuesta por el joven futbolista era inequívoca y que mientras él siguiera al mando de la plantilla, Dro iba a tener oportunidades de jugar. "Aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol", intentó zanjar la cuestión.

Handi Flick había sido especialmente duro con Dro cuando se conoció la noticia de que estaba a punto de fichar por el PSG. "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%", le llegó a decir el técnico azulgrana.

El futbolista no dudó en replicar al disgusto del Barça, aunque de manera indirecta y muy contenida, durante su presentación con el PSG. "Es un paso importante, la decisión la he tomado para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para crecer que aquí". De ahí que ahora Flick optara por zanjar la cuestión.